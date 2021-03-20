把握今天！明起準冷氣團急凍北台12℃　下週「中層短波」速襲

▲明天清晨北台灣變天有雨，強冷空氣南下氣溫驟降轉濕冷、越晚越冷。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

把握今天好天氣！明天清晨北台灣變天有雨，強冷空氣南下氣溫驟降轉濕冷、越晚越冷，平地低溫最低可能剩12度左右。中央氣象局預報員張承傳表示，這波強冷空氣強度接近大陸冷氣團，預計要到週二白天氣溫才會回升。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(20)日受高壓迴流影響，各地天氣穩定，東半部山區偶有零星降雨的機率；白天溫暖微熱，中南部日夜溫差達15度。西半部空氣品質不佳，並有局部霧，應隨時注意相關資訊。今日各地氣溫：北部15至30度，中部18至33度，南部18至34度，東部18至32度。

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▲今(20)日西半部地區、基隆北海岸、澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、金門、桃園、新竹、苗栗及臺中已出現能見度不足200公尺的現象，新北能見度亦較低，請注意。



明(21日)晨起北部、東半部轉有雨，但累積雨量並不多，中部山區亦偶有短暫降雨的機率；「強冷空氣」緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台灣轉濕冷。「乍暖還寒」(北台灣今日高溫仍近30度，明日白天氣溫約僅17度，且愈晚愈冷，明晚沿海平地即已降至13度左右)、要注意保暖；其他地區氣溫亦下降。

下週一(22日)仍受「強冷空氣」影響，北台灣偏冷，其他地區早晚亦冷，北台灣平地最低氣溫約可降至12度左右；白天起轉乾，北台灣降雨漸停歇、轉為多雲的天氣。至於這波「強冷空氣」是否會符合「大陸冷氣團」定義〔氣象局(公園路) ≦14度〕？很接近，但在模擬的誤差範圍內，並不一定！下週二(23日)清晨氣溫仍很低，白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地為多雲時晴的天氣。

▲今(20日)晨4：30真實色雲圖顯示，台灣海峽、北部海面及西半部沿海有低雲或平流霧(左圖)；4：30雷達回波合成圖顯示，各地無降水回波(中圖)；4：30累積雨量圖顯示，各地無降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

下週二晚、週三(24日)晨另有「中層短波」快速通過，帶來局部短暫降雨的機率。下週三白天起至週五(26日)再恢復為晴時多雲、穩定的天氣，氣溫逐日漸升。但這波快速通過的「中層短波」，所伴隨的天氣變化，各國模式模擬有很大差異，顯示其「不確定性」很高，應持續觀察。