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2021世界快樂報告出爐　台灣排全球第24名！蟬聯「東亞最幸福」

▲▼台北市信義計畫區,信義區,房地產,商業區,店面租金,金融大樓,商辦,信義威秀影城,逛街人潮,經濟,房市,商圈,行人,觀光景點,房價,天龍國,台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣價值再前進，比去年進步1名，排行全球第24名。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者尹俊傑紐約19日專電

聯合國資助發表的年度「世界快樂報告」今天出爐，台灣一年來成功對抗2019冠狀病毒疾病，排名從去年第25進步到第24名，為報告發表9年來最佳，蟬聯東亞最快樂國家。

根據2021年版「世界快樂報告」（World Happiness Report）依2018至2020年調查綜合評分，台灣獲6584分，在149個國家與地區中排名第24，持續保有東亞最快樂國家地位，中國則排在第84名。

這份年度報告由聯合國資助的「永續發展解決方案網路」（SDSN）發表。台灣並非聯合國會員國，報告排名列表在台灣後面加註「中國的一省」（Province of China）。

排名前8都是歐洲國家，依序為芬蘭、丹麥、瑞士、冰島、荷蘭、挪威、瑞典、盧森堡。排在台灣前面的還包括德國、加拿大、英國、美國、法國等已開發國家。

在2020年版報告中，台灣依2017至2019年調查獲得6455分，全球排名第25。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行使全球經濟與生活大亂，2021年版報告作者群表示，嘗試理解疫情對民眾身心健康的影響深具挑戰。他們發現，解釋各地染疫死亡率不一的最重要因素是民眾互信及對政府的信心。

報告作者之一、韓國開發研究院（KDI）教授王順（Shun Wang，音譯）說：「東亞經驗顯示，嚴厲的政府政策不僅有效控制疫情，也能減輕感染與日俱增對民眾幸福感產生的負面影響。」

報告指出，與中國大陸、香港、韓國、日本相比，台灣2019冠狀病毒疾病感染率最低。這與台灣吸取2003 年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）經驗、防疫反應迅速、疫調扎實、旅客入境檢疫嚴格、個人防護裝備等資源分配得宜、政府訊息透明傳達、民眾自我防護意識高等因素相關。

納入評分參考的因素還包括人口年齡、是否為島國、是否鄰近其他嚴重疫區。

「世界快樂報告」2012年4月首度公布，主要參考蓋洛普（Gallup）全球民意調查。今天發表的是第9份報告，芬蘭以7842分居冠，連4年蟬聯全球最快樂國家。作者指出，芬蘭民眾互信高，在疫情期間有助維護彼此生活與生計。

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