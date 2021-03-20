印度總理莫迪與美防長會晤　強化美印國防與戰略夥伴關係

▲印度總理莫迪將與美國國防部長奧斯汀會面。（圖／路透）

文／中央社記者康世人新德里19日專電

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今晚抵達新德里，與印度總理莫迪會面，雙方強調繼續加強雙邊戰略與國防關係，但奧斯汀重申美國反對印度購買俄羅斯飛彈的態度。

美國國防部長奧斯汀是拜登政府首位訪問印度的美國高層官員，代表拜登政府重視印度在美國印太戰略中扮演的重要角色。

印度總理辦公室晚間發出聲明說，奧斯丁今晚拜會莫迪，莫迪在接見奧斯汀時，對印美間的親密關係表示歡迎，並強調這種關係源於民主、多元主義，和基於規則的秩序等共同價值觀。

美國、印度、日本、澳洲等國家在面對專制中國單邊在東海、台海、南海、中印邊境軍事擴張時，經常強調基於民主、基於國際法等規則的秩序的共同價值觀，來對抗中國的脫序行為。

印度總理辦公室指出，莫迪向奧斯汀闡明了他對印美戰略夥伴關係的構想，強調了國防合作在雙邊關係中扮演重要角色。

這份聲明說，奧斯汀在拜會莫迪時，重申美國將繼續致力於加強美、印之間的雙邊國防關係，美國更強烈希望加強美印間的戰略夥伴關係，以促進印度太平洋地區及其他地區的和平、穩定和繁榮。

奧斯汀在抵達印度新德里後推文說，美國與印度的合作廣度，反映雙邊主要國防關係的重要性，因為美印正共同應對印太地區面臨最緊迫的挑戰。

知情人士透露，莫迪與奧斯汀會面時，雙方也討論了中國在拉達克東部邊境的「侵略」，本區域的恐怖主義，進而採取鞏固印度與美國國防關係的步驟，將成為印、美雙方這次議程的焦點。

不過，根據新德里電視台（NDTV）等媒體報導，奧斯汀也重申美國反對印度向俄羅斯採購S-400飛彈系統的態度。

奧斯汀在訪問印度的3天行程中，也將與印度討論印度向美國採購武裝無人機的計畫，及印度空軍和海軍準備採購150多架戰機的訂單，美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）和波音公司（Boeing）分別正以F-21和F/A-18超級大黃蜂兩款戰機角逐印度這筆大訂單。

印度是奧斯汀出訪的第三站，代表拜登政府正透過高層官員出訪，強化盟國對抗中國的統一戰線。