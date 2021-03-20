　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

孕婦懷胎8月遭「剖腹搶嬰」！　22歲女殺人魔：為了有孩子不計代價

▲▼孕婦懷胎8月遭「剖腹搶嬰」！　22歲女殺人魔：為了有孩子不計代價。（圖／翻攝自推特「@CrimesReais」）

▲馬丁絲死後留下2歲大的兒子和丈夫。（圖／翻攝自推特「@CrimesReais」）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西一名懷胎8月的女子，日前被人發現陳屍在新荷蘭（Nova Holanda）的家中浴室，死時已被開腸剖肚，嬰兒也被人從子宮取出消失無蹤。

綜合外電報導，警方獲報後撞開家門，在浴室中看見恐怖景象，21歲的馬丁絲（Pamella Ferreira Andrade Martins）躺在地板上，腹部被剖開，8個月大的嬰兒已經被人取走。

時間相隔不久，一名尚未公布身分的22歲女子抱著一名死嬰來到醫院，並告訴醫生她剛靠自己生產後不久，不小心和嬰兒一起滾落階梯，希望醫生幫忙救救孩子。然而測試結果發現，該名女子根本沒有過懷孕或生產的痕跡。

▼馬丁絲被殘忍殺害。（圖／翻攝自推特「@CrimesReais」）

▲▼孕婦懷胎8月遭「剖腹搶嬰」！　22歲女殺人魔：為了有孩子不計代價。（圖／翻攝自推特「@CrimesReais」）

▲▼孕婦懷胎8月遭「剖腹搶嬰」！　22歲女殺人魔：為了有孩子不計代價。（圖／翻攝自推特「@CrimesReais」）

女子的包包裡還被發現藏有做案用的刀子，而且她在馬丁絲被殺害的當天，曾被人目擊過與馬丁絲在一起。馬丁絲的家人告訴警方，該名女子想要孩子想到瘋了，甚至說過「不惜一切手段也要得到小孩」，此外也有家人說馬丁絲被該名女子鎖在浴室裡已有一段時間。

警方已將殺人女子逮捕並展開調查，驗屍官將對馬丁絲的孩子進行解剖驗屍，後續將會判定確切死因。馬丁絲和丈夫育有另一名2歲大的兒子，如今已和他們天人永隔。

ET快訊
卓文萱認愛「小6歲鮮肉級男星」！　祕密交往1年鬆口想結婚
鮭魚之亂還有續集！　日媒爆：壽司郎擬推「鮪魚、鰻魚」企劃
恭喜！百萬人氣鼓手羅小白生了　雙魚女兒「允寶」萌照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美中會談落幕「未發表聯合聲明」　白宮國安顧問：艱難而直接

孕婦懷胎8月遭「剖腹搶嬰」！　22歲女殺人魔：為了有孩子不計代價

美國務卿布林肯回應中國16分鐘批評　拜登：我為他感到驕傲

銀行股遭拋售！美股道瓊收跌234點　科技股轉強反彈

2021世界快樂報告出爐　台灣排全球第24名！蟬聯「東亞最幸福」

美中罕見面對面互轟　《華郵》：拜登政府首次領教中國戰狼外交

實戰30cm黑人是真的！大槻響自曝「被頂到肺」：眼前突然一片空白

路透社統計：歐洲地區染疫致死人數逾100萬　第三波感染再起

拜登連續3次絆倒！搭空軍一號登階梯「突消失」　右手緊抓扶手

WHO支持注射AZ疫苗：正面效應大過風險性

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

花蓮椰子伯愛犬「總裁」遭打死！悲留孤獨背影：像自己女兒走了

桃園女搶黃燈90度擊落直行騎士　扶車→催油門逃20mins：我緊張

警聞「九層塔」香不見鹽酥雞... 1.6億大麻藏飲料店樓上遭攻破！

6亞裔遭槍殺！《艾蜜莉在巴黎》Mindy爆哭　「我也很有罪惡感」莉莉柯林斯心疼

美中會談落幕「未發表聯合聲明」　白宮國安顧問：艱難而直接

孕婦懷胎8月遭「剖腹搶嬰」！　22歲女殺人魔：為了有孩子不計代價

美國務卿布林肯回應中國16分鐘批評　拜登：我為他感到驕傲

銀行股遭拋售！美股道瓊收跌234點　科技股轉強反彈

2021世界快樂報告出爐　台灣排全球第24名！蟬聯「東亞最幸福」

美中罕見面對面互轟　《華郵》：拜登政府首次領教中國戰狼外交

實戰30cm黑人是真的！大槻響自曝「被頂到肺」：眼前突然一片空白

路透社統計：歐洲地區染疫致死人數逾100萬　第三波感染再起

拜登連續3次絆倒！搭空軍一號登階梯「突消失」　右手緊抓扶手

WHO支持注射AZ疫苗：正面效應大過風險性

快訊／三重銀樓2000萬搶案　3匪羈押禁見

美中會談落幕「未發表聯合聲明」　白宮國安顧問：艱難而直接

台灣第一女優「吳夢夢」拍SWAG收入大公開！　網友全傻眼

水原希子洞洞裝比泫雅還狂！正面根本快曝光　還全裸出鏡藝術展

「心痛得要死」真的有這病　醫揭「心碎症候群病因」

富邦VIX爆下市！淨值再創新低觸及「警戒線」　最後日期曝光

卓文萱認愛「小6歲鮮肉級男星」！　祕密交往1年鬆口想結婚

鮭魚之亂還有續集！　日媒爆：壽司郎擬推「鮪魚、鰻魚」企劃

孕婦懷胎8月遭「剖腹搶嬰」！　22歲女殺人魔：為了有孩子不計代價

AV女優罵髒話爆紅！自曝被劈腿後「轉性愛女人」　沒片拍整天喊窮

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

國際熱門新聞

女獄警約男囚嘿咻　背後衝刺影片曝

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

美槍擊8死　警發言人同情槍手惹議

美國防部長：美軍今晚就能作戰

美太空軍：氣象衛星爆炸碎成16塊

亞裔嬤突遭攻擊！下秒怒反擊帥爆

達美樂曾爆「刺青之亂」　免費吃100年披薩

韓媒報台灣「鮭魚之亂」！網酸：中國狼性

美中針鋒相對　《華郵》：拜登政府首次領教中國戰狼外交

拜登連3次絆倒！搭空軍一號登階梯「突消失」

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

少年被推泳池昏死　惡友拍影不救

2021世界快樂報告出爐　台灣排全球第24名

銀行股遭拋售！美股道瓊收跌234點　科技股轉強反彈

更多熱門

相關新聞

嫩媽遭剖肚慘死　女賊抱死胎狂吼：我生的

嫩媽遭剖肚慘死　女賊抱死胎狂吼：我生的

巴西發生一起恐怖命案，一名年輕孕婦懷胎8月，即將臨盆，日前竟被人發現陳屍於滿地血泊的浴室中，腹部遭人以刀剖開，子宮中的胎兒消失無蹤。初步調查指出，嫌犯是一名極度渴望孩子的女子，殘忍殺害她後奪走胎兒。

亞馬遜部落恐遭新冠滅族！最後男性染疫亡

亞馬遜部落恐遭新冠滅族！最後男性染疫亡

人妻遭夫狂捅8刀　跳車逃命仍慘死

人妻遭夫狂捅8刀　跳車逃命仍慘死

巴西撤換衛生部長！疫情以來「已是第4任」　

巴西撤換衛生部長！疫情以來「已是第4任」　

三寶撞噴婦人險翻車！「隻手撐地絕技」畫面曝

三寶撞噴婦人險翻車！「隻手撐地絕技」畫面曝

關鍵字：

Pamella Ferreira Andrade MartinsNova Holland巴西

讀者迴響

熱門新聞

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

二寶媽沉迷找牛郎　1月要3次

14歲少女沒改名「全家都叫鮭魚」

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

全出貨！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮埋單

臉書網頁版凌晨當機

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

趙小僑首曝胎停細節　劉亮佐痛哭：不要再生了

即／金融股拋售　美股重挫300點

羅志祥當YouTuber點閱雪崩式下滑

糊塗媽門外急喊小黑　回家遭鄙視

不倫也要保護福原愛！

玄彬13天前約會孫藝真！　見面行程閃爆

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！
輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面