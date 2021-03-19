美SPA館槍擊8死…警發言人同情槍手「他忍不住了」　被指歧視亞裔

▲美國喬治亞州切羅基郡警局前發言人貝克（Jay Bake）。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國亞特蘭大日前發生針對SPA按摩店的連續槍擊案，導致8人死亡，其中有6人為亞裔婦女，引起當地亞裔社區緊張。然而，當地警長辦公室發言人貝克（Jay Baker）卻在記者會上公開「替槍手辯護」，引爆種族歧視紛爭。據悉，目前貝克已經不再擔任此案的發言人。

美國21歲白人男子朗恩（Robert Aaron Long），16日在喬治亞州最大城市亞特蘭大連續犯下3起按摩水療館槍擊案，導致8人遇害，其中有包含2名華裔在內的6名亞裔女性，另外還有1名白人婦女和1名白人男子喪命。

喬治亞州切羅基郡（Cherokee County）警長辦公室發言人貝克卻在新聞記者會上公開表示，槍手朗恩供稱「心情不好」、「感覺已經到極限了」，才會犯案，但此翻發言被外界解讀為替槍手開脫。

貝克說，朗恩聲稱自己有「性成癮」，而水療館對他而言是一種誘惑，因此他想要「消滅誘惑」，才會犯下槍擊案。不過外界批評，光是亞裔女性被視為一種「性誘惑」，卻不認為這有什麼問題，這本身就是一種種族歧視。

另外，貝克還被遭起底，過去曾在臉書上分享帶有種族歧視意味的T恤照片；當時貝克分享一件印有可樂娜啤酒商標的T恤，並註明「中國進口的病毒」。目前貝克的臉書帳號已經關閉。

切羅基郡警長雷諾斯（Frank Reynolds）18日則替貝克緩頰說，貝克實際上沒有對受害者不尊重的意思，也並非對槍手表達同情心，但對於他的發言可能帶給他人痛苦仍深表遺憾。

據悉，貝克目前已經不再擔任水療館槍擊案的新聞發言人。不過，警長辦公室並未說明具體原因。

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