慧眼看天下／戰略華爾滋跳不下去　美中衝突升高？

新聞節目中心／綜合報導

美國總統拜登上任即將滿兩個月，從簽不停的行政命令到現在開不停的各種會議，可以看出拜登為了落實「美國回來了」，重新拿回「美國隊長」的榮耀桂冠，真的是做了不少努力。上週五拜登才剛舉行完，跟日本、印度、澳洲的四方安全會談，本週就派出國務卿布林肯和國防部長奧斯丁到亞洲「搏感情」，甚至還不忘順道安排與中國大陸高層，來場「春天的約會」，不過有趣的是，不知道美國是不是真的有心想跟中國大陸「破冰」？因為從上週五開始，美國就不停放話給北京難堪，這一場美中2+2會談，雙方下的究竟是什麼棋？《慧眼看天下》第139集，就邀請到台灣戰略學會研究員蘇紫雲教授以及軍情與航空網站施孝瑋主編，與主持人黃寶慧一起分析，這場美中戰略華爾滋，究竟會不會跳出火來？





搞死北京的 就是北京自己？

3月12日，美、日、澳、印的「四方安全對話」甫一落幕，拜登立即就讓國務卿布林肯跟國防部長奧斯丁出訪亞洲，馬不停蹄的美日2+2會談、美韓2+2會談，最後拜登選擇以美中2+2會談，成為他展現外交實力與魄力的小句號，面對拜登一連串以「中國大陸是個威脅」的主旋律，搭配副歌「中國大陸違背國際秩序」跟「人權議題」，在這一週佔盡全球新聞版面，相較於中國大陸老是以「勿干涉內政」的老調重彈，顯然在這場全球媒體戰上，中方的版面是小了些，所以當3月18日的美中會在阿拉斯加的舞台上演，中國大陸中央政治局委員楊潔篪一搶到發言權時，直接跳過寒暄，硬是做了一個長達十六分鐘的小結論，這讓美方代表不甚高興，把本來該請出門的記者又留了下來，讓這場在冰天雪地裡上演的大戲，一開始就放了滿天煙火，讓人嘖嘖稱奇。

可以看出工作千頭萬緒的拜登，還是為了習近平這位老友安排好精彩表演，因為不管這場美中會能不能談出一朵花來，至少可以確定的是五國軍演的時程不變，而且盟軍加入的陣容只會越來越盛大，如果北京當局還是選擇不聞、不理，恐怕一場新世紀的八國聯軍就要來到中國大陸的門前。

對此，台灣戰略學會研究員蘇紫雲教授就認為，北京當局不應該小看盟軍的力量，因為這股集結的勢力是相當明確，且已然成形正在強化中，而引發新世紀八國聯軍的始作俑者不是別人，正是北京當局一直引以為傲的戰狼外交與軍事擴張主義，未來「軟圍中」會不會變成「硬堵中」？全看北京當局的態度，因為從過去發生的事件來看，是北京當局逼出了美國戰略從模糊走向清晰，如果北京當局還是持續強硬路線不改，未來印太海域就難以安寧。

武統準備中 台灣不能裝睡？

根據美軍印太司令部司令、海軍上將戴維森（Philip S. Davidson）3月10日在美國國會眾議院軍事委員會聽證會上表示，中國大陸未來6年內可能會攻台，關於這個訊息，依照軍情與航空網站施孝瑋主編的觀察，他表示早幾年就已經感受到這股氛圍，因為以目前台灣的內部氣氛來看，「和平統一」看來是沒有市場，這點北京當局沒有裝瞎，分水嶺似乎是在2016年之後，而2018年則是可以明確感受到北京當局已經在做準備。

蘇紫雲教授點出2021是中國共產黨建黨百年，2027是解放軍建軍百年，面對這兩個重要的時間點，是中國大陸認為「超完美的引爆點」，但不論美中大戰，還是中方要以「儀式」來寫下歷史的里程碑文，對於台灣來說，自身的防禦仍舊是不能鬆懈的，唯有保持靈活的戰略槓桿與籌碼，才能在未來尋找生機。

▼完整節目內容，將會於03月20日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。



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