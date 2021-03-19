笨賊「頭卡欄杆」慘受困2hrs　眼神超哀怨！鄰居笑噴：是捕鼠夾嗎

記者張寧倢／編譯

外國網路上最近流傳一段讓人啼笑皆非的影片，墨西哥一名竊賊日前想從屋頂潛入某戶人家，頭部卻不慎卡在鐵欄杆，整個人受困屋頂長達2小時，看到警方獲報前來，便一臉哀怨地向員警求援。附近居民索性拿起手機錄影，這名笨賊掙扎的畫面因此在網路上廣為流傳。

▲墨西哥一名小偷行竊時，意外卡在屋頂的鐵欄杆動彈不得。（圖／翻攝自YouTube／O.G.Shadow Official）

根據《每日郵報》報導，墨西哥莫雷利亞（Morelia）地區警方5日接獲報案稱，有一名竊賊在試圖侵入某處住宅時，頭部不慎卡在屋頂的鐵欄杆，當員警抵達現場發現，這名笨賊的頭手掛在欄杆上方，身體其他部分則已經通過欄杆內部，以一個奇怪的角度蜷縮著，用哀怨的眼神向警方投以求救訊號。

▲警方到場後也看傻眼，最後拿來強力鉗才成功救出嫌犯。（圖／翻攝自YouTube／O.G.Shadow Official）

目擊者表示，在警方到達現場之前，竊賊已經在同一地點受困超過2小時，最後由3名警察用強力鉗剪斷鐵欄杆，他才順利獲救，「他看起來就像一隻被捕鼠夾夾住的老鼠。」報導指出，笨賊脫困後被警方依法上銬，強制帶回偵辦。

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