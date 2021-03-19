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南韓公務員「先知」投機炒地！再揪28人涉案...青瓦台也在其中

▲▼南韓LH公社至少20名職員涉嫌投機炒地。（圖／達志影像）

▲南韓LH公社至少20名職員涉嫌投機炒地。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府為求穩定住房市場供給、抑制房價飆漲，在首都圈近郊規劃新都市（新市鎮），然而卻傳出韓國土地住宅公社（LH）20名職員在京畿道光明市、始興市交界處「先知」投機炒地，經過政府與警方強力搜索下，今（19）日終於發表第2次調查結果，再度揪出28人涉案，其中地方政府公務員有23人、地方國營企業職員有5人。

根據《韓聯社》報導，南韓國務調整室第1次長崔彰源（최창원）於19日發表政府聯合調查團的第2次調查結果，該份調查報告為政府事先向地方政府業務開方相關領域的專責公務員、地方國營企業職員共8780人遞出個人資訊調查同意書，再從遞回同意書的8653人進行調查，結果28人有在第三期新市鎮範圍內、或是鄰近地區購買土地的紀錄。

崔彰源補充，「被搜出的28人，其中有23人涉嫌投機炒地，目前正委託相關單位偵查中，另外5人則是透家族贈予取得土地。」

這23人中，高達10人隸屬於京畿道光明市廳、安山市廳4人、始興市廳3人等。

▲▼警方連日來進行大規模搜查行動。（圖／達志影像）

▲警方連日來進行大規模搜查行動。（圖／達志影像）

報導指出，28人共持有第三期新市鎮的32筆土地，其中有19筆土地為農地，所占比率最高，林地有2筆、其他種類土地等則為11筆；在這之內，便有1人連續持有高達4筆土地，另有6人連續持有2筆土地。

調查團同時指出，除了土地交易以外，也揪出237人涉及在鄰近第三期新市鎮的土地上購買住宅，範圍集中在高楊昌陵、光明始興、安山、河南等。

另外，類似投機炒地弊案，如今也傳出有青瓦台職員涉入！青瓦台國民溝通首席鄭萬昊（정만호）19日下午在青瓦台春秋館召開記者會表示，根據針對行政官級以下的職員與其配偶進行搜索，總統警護處出現1名職員涉嫌投機炒地，其胞兄剛好在LH公社任職，2017年9月與兄嫂等親戚以共同名義購入第三期新市鎮的413㎡土地。

該名職員從2002年起開始進入青瓦台服務，如今是4級科長，目前被勒令停職。

►韓公家機構職員涉「投機炒地」...文在寅隔2周終於道歉了！

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