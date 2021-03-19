俄少女13歲懷孕！分手淚訴「孩子毀我人生」　曾和10歲男友狂放閃

▲俄羅斯少女13歲就懷孕，當時的10歲男友差點被誤認為孩子生父。（圖／翻攝自當事人IG）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯一名少女戴利亞（Darya Sudnishnikova）13歲時就懷孕，原本稱孩子是和當時年僅10歲的前男友奇科夫（Vanya chekhov）所生的，但檢驗女兒DNA竟發現生父另有其人，還扯出性侵風波。女嬰如今已7個月大，戴利亞卻發文聲稱，這個孩子「完全毀掉」了她的生活。

▲戴利亞的女兒艾蜜莉亞現在已經7個月大。（圖／翻攝自當事人IG）

根據《每日星報》報導，現年15歲的俄國少女戴利亞，在13歲被媒體報導懷孕時一夕間聲名大噪，原本她說孩子生父是10歲男友奇科夫，後又改口稱，曾在學校樓梯間被身材高大的14歲男同學性侵得逞，警方因此強制介入要求檢驗女兒艾蜜莉亞（Emelia）的DNA，結果也證實奇科夫真的不是孩子的爸。

▲據《每日星報》指出，戴利亞現在已經與奇科夫分手。（圖／翻攝自當事人IG）

戴利亞過去就曾表示，生完孩子將繼續返回學校完成學業，用課餘時間照顧女兒。如今，艾蜜莉亞已經7個月大了，戴利亞卻發文表示，學校禁止她復學，理由是休學以來她的學業進度已經遠遠落後其他同學，但戴利亞認為，校方是擔心她會給學校帶來負面的宣傳效果，才選擇直接開除她的學籍。

▲戴利亞發文表示，為了生下這個孩子，自己的人生計畫都被毀掉。（圖／翻攝自當事人IG）

戴利亞沮喪表示，自己因為生了小孩，就無法回到學校上課，這毀掉了她完成學業並找到好工作的人生計畫，同時她的家庭也面臨重大危機，因為家中唯一有收入的繼父現在經常酗酒，酒後還會施以暴力毆打。先前，她在懷孕期間因為體重不斷增加，家人甚至持續出言羞辱她的身材。

報導指出，戴利亞自曝，懷孕之後她的體重增加了約45公斤，每當看到自己粗壯的大腿與手臂都感到非常難過。然而，在營養師的幫助之下，戴利亞已經成功鏟肉32公斤，現在看起來終於變成「自己喜歡的樣子」，這讓她下定決心要幫助他人減重，初步計畫是想為年輕的產後女性，撰寫一系列的減重指南。

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