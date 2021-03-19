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鮭魚之亂始祖！達美樂掀「刺青狂潮」…免費吃100年披薩　網全瘋了

▲▼俄羅斯達美樂曾爆「刺青之亂」。（圖／翻攝自IG／redrumtattoo）

▲俄羅斯達美樂曾掀起「刺青之亂」。（圖／翻攝自IG／redrumtattoo）

記者張方瑀／綜合報導

日本迴轉壽司連鎖店「壽司郎」推出的行銷活動，引爆全台「改名」熱潮，而連鎖披薩店達美樂在俄羅斯的分店，也在3年前舉辦過類似活動，只要身上有「達美樂商標」刺青，就可以在未來100年內，每年享有100個免費披薩。沒想到活動超踴躍，還在社群網站上引爆曬刺青風潮，達美樂只好祭出超嚴格規定，最後只有前350人獲得資格。

根據CNBC報導，俄羅斯的達美樂（Domino's Pizza）2018年9月曾在臉書上發起「永遠的達美樂」活動，只要身上有達美樂商標的刺青，就能夠獲得一張證書，憑此證書可以在未來100年內，每年免費享用100個披薩。

沒想到活動超級踴躍，甚至連社群網站都掀起曬達美樂刺青的風潮，上百則貼文佔滿Instagram、Facebook還有俄羅斯社群軟體VKontakte。因此達美樂只好緊急祭出「超嚴格」規定，要求刺青的位置只能在「身體可見」的地方，大小也必須至少有2公分，並限額前350名才享有資格。

Друзья, у нас уже есть 350 участников!!! Новые татуировки по акции #доминоснавсегда не принимаем! Сразу отвечаем тем,...

Domino's Pizza Россия - Доставка 30 минут 發佈於 2018年9月3日 星期一

結果原本為期2個月的活動，立刻在5天內就額滿，達美樂也不斷在臉書呼籲，請大家別再刺青了，「我們已經有350人了，我們不再接受任何新的刺青，如果你還在等著要刺青的人，建議你快點取消預約。」

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