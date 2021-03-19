重大一步！NASA發現「未知物種」　能讓植物在太空生長

▲「未知物種」將有助於人類移居外星。（圖／翻攝自NASA）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國科學家近日宣布，他們在國際太空站（ISS）發現了4種前所未見的新細菌物種，這些細菌物種具有協助植物在嚴峻的太空環境下生存的潛力，為人類移民外太空的夢想又邁出了一大步。

根據最新發表在期刊《微生物學前沿》（Frontiers in Microbiology）的研究顯示，研究人員在國際太空站發現了4種甲基桿菌菌株（Methylorubrum rhodesianum），而這些菌株都是國際太空站在2015年和2016年兩次連續飛行中分離出來的，分別在太空站的頂部面板、穹頂號觀測倉、餐桌桌面上以及高效空氣過濾器上發現，並對這四種菌株的基因進行了分析，以尋找可用於幫助促進植物生長的基因。

▲新發現的菌株有望讓植物在嚴峻環境下生長。（示意圖／達志影像）

經過研究後發現，高效空氣過濾器上發現的菌株是目前已知的物種，羅氏甲基桿菌與另外3種則是還未鑑定過的物種，分別命名為IF7SW-B2T，IIF1SW-B5和IIF4SW-B5，其中，IF7SW-B2T病株被研究人員發現具有數種可促進植物生長的基因，例如細胞分裂素，這是一種細胞分裂所必需的一種酶基因，可促進根和芽的細胞分裂。

美國太空總署（NASA）噴氣推進實驗室卡斯索瑞博士（Kasthuri Venkateswaran）表示，目前對於太空站上的多樣的微生物還有許多研究必須進行，他們在太空站收集了近1000種微生物的樣本也都還未送回地球，「未來若能做更進一步的研究，將進一步確定可能在微重力條件下促進植物生長的遺傳決定因素，並為將來的長期太空任務研發可自我生長的植物做出貢獻。」