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中印邊境建村「鞏固疆土」　澳智庫：中國複製南海戰術

▲▼中印邊境,中印邊界,中印衝突,中國,印度,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國與印度在喜馬拉雅邊界地區情勢緊繃持續數月，雙方也在上月底從班公湖撤軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳怡靜／綜合報導

中國和印度之間在喜馬拉雅山邊境衝突不斷，近來中方積極在邊界興建村莊，擴大並鞏固相關戰略要地，此舉引發鄰國不滿，除了印度之外，不丹和尼泊爾都極力主張，這些地區是在自家國土境內。中方此舉也被澳洲戰略政策研究所（ASPI）評為是「複製南海戰術」。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）下的「戰略家」（The Strategist）指出，北京致力於在這些荒涼、無人居住的邊境地區，大規模興建電子作戰情報站、防空站以及地下彈藥庫等軍事設施，是極具戰略意義的。

為了降低邊境緊張，中印雙方在多次會談後，印度也在2月從班公湖（Pangong Lake）撤軍，不過目前雙方仍持續僵持，加上中方持續進行軍事化村莊建設，再度引發區域對北京擴張主義的關注。「戰略家」以南海人造島為例，不需要公開武裝衝突，而是藉由政權不對稱或混合戰，便在南海進行擴張。興建喜馬拉雅山區邊境村莊，則和南海人造島是相同概念，中國不費一槍一彈，就擴張了版圖。

▲▼中印邊境,中印邊界,中印衝突,中國,印度,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國在喜馬拉雅爭議區興建624個邊境村莊。（圖／達志影像／美聯社）

據《南華早報》報導，中國打算在喜馬拉雅山爭議地區興建624個邊境村莊，中國以「消除貧困」之名，把西藏遊牧民族遷移到偏僻的高海拔區定居。

「戰略家」表示，製造紛爭是中國擴土的第一步，之後再步步逼近達到目的。就如同中國在東海、南海利用漁民駕漁船擴權一般，派解放軍進入喜馬拉雅邊境山區前，也利用牧民當「先遣部隊」到當地，以製造糾紛，接著再出手控制該地區。「戰略家」也指出，在邊境建村莊的好處是，既能夠牽制敵軍，又能蒐集情資並執行軍事行動。

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