美眾院通過　為「追夢人」等非法移民提供合法身份

▲中南美洲的「追夢人」，有望「美」夢真。圖為來自宏都拉斯的非法移民帕多摩跟11的兒子 團聚後，激動的親吻兒子。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

美國國會眾議院周四(18日)表決通過兩項移民法案，給予符合條件的「追夢人」等非法移民合法身份。 在第一項針對「追夢人」(18歲之前被非法帶入美國的兒童)身份的表決中，眾議院以228票贊成、197票反對通過該法案。

該法案將給予符合條件的「追夢人」10年合法居留身份，條件包括這些「追夢人」必須高中畢業且無嚴重犯罪記錄等。如果「追夢人」想要獲得永久居留身份，則需獲得更高學位、當兵或至少被雇傭工作3年。據美媒報導，美國目前約有200萬「追夢人」。

當天，眾議院還以247票贊成、174票反對的結果通過另一項法案，將給予在美國工作、約100萬名在農業領域工作的非法移民5年半且可以重新申請的合法居留身份。 美聯社報導，這100萬在美國非法工作的農民佔美國從事農業工作總人數的一半。

眾議院議長裴洛西說：:「這些移民讓我們的國家更強大、更豐富、更偉大，他們必須被允許在這裡生活。」 但多數共和黨議員則對這兩項法案持反對態度，他們認為將帶來「邊境危機」。

據美國政府統計，在美國墨西哥邊境逮捕的非法移民人數，自去年4月以來有上升趨勢。今年2月逮捕非法移民數量達10萬0441人，是自2019年3月以來的最高。

上述兩項法案將在參議院進行表決。目前，民主黨和共和黨在參議院各佔50席，而這兩項法案都需要60票才能通過。