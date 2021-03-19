馬達西奇收歸國有代價慘　烏克蘭遭中資索賠36億美元

▲馬達西奇公司是一家位於烏克蘭扎波羅熱的全球頂尖的貨機、直升機發動機製造商之一。（圖／翻攝自馬達西奇官網）

記者陳怡靜／綜合報導

烏克蘭國家安全委員會11日宣布，要將飛機引擎製造企業馬達西奇公司（Motor Sich）收歸國有，在此之前，中資企業頻頻想收購，但烏克蘭宣布將其國有化，防止被中企併吞。中資就馬達西奇收購案向烏克蘭提出國際仲裁，要求需賠償36億美元，恐導致烏克蘭國內貨幣崩盤。

烏克蘭國家安全和國防委員會秘書達尼洛夫（Oleksiy Danilov）上周公布，軍工發動機製造商馬達西奇對國家安全具有戰略重要性，同時也掌握關鍵製造技術，烏克蘭將重新國有化，「馬達西奇公司將歸還給烏克蘭人民，近期將通過法律和憲法，將其收歸國有。」

外媒報導指出，美國作為烏克蘭對抗俄羅斯入侵的主要支持者，美國長期擔心馬達西奇的核心技術會落入中國手中，近年來不斷反對中企對於馬達希期的投資。如今烏克蘭此舉雖會激怒中國，卻能夠讓美國高興。烏克蘭官員指出，不只是受美國的建議，也是出自對於烏克蘭國家安全的考量。

對此，中國外交部發言人趙立堅回應，將要求烏克蘭依法維護中企和投資者的合法權益，並妥善處理相關問題。該計畫仍需要經過烏克蘭立法機構批准，還可能面臨到中企提起的法律訴訟。

事實上，中資在2020年底就已向烏克蘭提出國際仲裁，要求需賠償36億美元。烏克蘭當地媒體報導，若政府從有限的外匯存底中拿出36億美元支付，恐導致國內貨幣荷林夫納崩盤。加上，中國目前是烏克蘭商品的最大進口國，每年帶來70多億的外匯收入，此爭議恐造成烏克蘭110多億美元損失。

馬達西奇源於蘇聯統治時期，當時主要工作為負責生產蘇聯時期的各式軍用航太發電機，像是直升機動力系統、太空火箭以及各式軍機噴射引擎等，都是出自馬達西奇。近年來，馬達西奇陷入營運危機，中企趁勢取得擴大投資機會，北京信威科技集團旗下的北京天驕航空與烏克蘭DCH集團，於2019年收購了馬達西奇50%以上的股份。

不只美國，俄羅斯也不樂見馬達西奇遭中企併吞，由於解放軍空軍目前仍未掌握戰機發動機的技術，無法自主研發、自製戰機引擎，只能仰賴俄國。