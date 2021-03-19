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全美亞裔陷入恐慌　白宮發言人：都怪川普說武漢病毒！

▲▼白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）召開記者會，身上服裝顏色變化大。（圖／路透）

白宮新聞秘書莎琪。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國喬治亞州亞特蘭大市日前發生了多起針對亞裔的連環殺人案。一名白人在多地連續槍殺包括6名亞裔女性在內的8人。此一事件引發全美亞裔的恐慌及抗議，白宮新聞秘書莎琪(Jen Psaki)在回應相關問題時，將責任歸咎於上一任的川普政府。

17日白宮舉行例行記者會，有記者提問「為什麼拜登總統認為針對亞裔美國人的仇恨犯罪有所增加」時，莎琪回答說：「毫無疑問的，上屆政府期間我們曾看到一些破壞性言論。例如稱新冠病毒為『武漢病毒』或其他稱呼，導致人們對亞裔美國人社區的不準確、不公平的看法，更加劇了針對亞裔美國人的威脅。我們在全國各地都看到了這種情況。」

除了白宮以外，美國主流媒體也把針對亞裔「仇恨犯罪」增加的原因，歸咎於川普。CNN一篇評論文章稱：川普「經常拿族群分裂來作為謀求個人權力的工具」，導致種族分裂在他任期內「不斷加劇」。

美國總統拜登今年1月時曾簽署備忘錄，譴責新冠疫情中亞裔美國人遭受種族歧視的現象，並要求聯邦政府所有部門和機構採取適當措施以打擊和防止此類種族歧視行為。

《紐約時報》報導，喬治亞州亞特蘭大地區16日連續發生3起槍擊事件，總共導致8人死亡，1人受傷。8名遇難者中包括6名亞裔女性，1名白人女性和1名白人男性。韓國外交部17日證實，遇難者當中有4人為韓裔，韓國政府正在瞭解死者是否為韓國籍，以及其他4人的身份。

該案的21歲嫌犯朗恩(Robert Aaron Long)隨後當地警方被捕，他被控8項謀殺罪。對於嫌疑人行兇的動機，切羅基郡警長雷諾茲說，朗恩宣稱他的行動並非出於種族動機，而是他自己有「性癮」，過去經常光顧這些按摩店，實施攻擊是為了「消除誘惑」。這種說法更引發亞裔的不滿和憤怒。

針對種族的仇恨犯罪案件增加，引爆了亞裔的憤怒和恐懼。3月17日，「亞裔的命也是命」(Asian Lives Matter)的標籤衝上推特熱搜榜。

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