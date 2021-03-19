美中會談「吵架開場」！美批打壓台港新疆　中揭歧視非裔

▲ 美中阿拉斯加高層會議中方代表王毅、楊潔篪。（圖／路透）

文／中央社阿拉斯加州安克拉治18日綜合外電報導

美國與中國高層外交官員今天在阿拉斯加州展開會談，互相激烈指責對方政策。會談一開始，這兩大世界強權就把近年的緊張關係搬上檯面相互數落。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在阿拉斯加州安克拉治市（Anchorage）會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與外交部長王毅。這場會談是自美國總統拜登今年一月上任以來，兩國高層首度面對面溝通，但雙方卻罕見在鏡頭前唇槍舌劍。

「華爾街日報」等美國媒體報導，布林肯開頭就羅列美方對中方的不滿，包括網攻、打壓新疆香港與台灣，稱這些行為「威脅到維持全球穩定的法治基礎」；楊潔篪則回擊美國才應檢討自己的種族問題，停止向全球吹捧美國民主，「美國既不能代表國際輿論，也不能代表西方」，還譏美國才是真正的「網攻冠軍」。

楊潔篪提及美國社會屢傳非裔遭歧視遇害與引發「黑命關天」運動，稱「就連美國國內都有不少人對美國民主信心不足」；講到最後，楊潔篪更直言布林肯的評論並不尋常，連帶讓他也不能做「尋常回應」。

在蘇利文回嗆「有自信的國家才會認真檢視自我缺點並不斷改進，這正是美國秘訣」後，會談氛圍越來越僵，媒體攝影被請離會場後又被請回，楊潔篪與王毅索性藉機拉高批評分貝。

楊潔篪反問「這就是你們想要的對話方式嗎，我覺得我們高估美國了，美國已沒資格再高高在上對中國講話」雙方就這樣結束排定3場對話中的首場；美中雙方預計是安克拉治當地時間18、19日兩天舉行3場對話。

▲ 此次美中高層會談料不會有具體共識。（圖／路透）

有美國媒體認為，雙方會前就對會談不抱過高期待，今天的開場更映證美中修補受損已深的關係有多難。一名知情人士透露，白宮內部一些人對拜登才剛上任就與中方會談本就不看好，如今來看恐怕更像是失策。

保守派智庫「美國企業研究所」（AEI）中國專家史劍道（Derek Scissors）說：「因為拜登政府根本就還沒端出明確政策，這場會談就只能以罵戰擺姿態收場，別無他途。若檢討並凝聚中國政策共識需費時數月，也沒關係就去做，但不要裝出一副能與中方展開有益會談的樣子。」

華爾街日報引述美方官員透露，美中雙方高層本就不打算會後發表聯合聲明，基於防疫考量，雙方今天也不會共進晚宴。

美中前一次高級別對話已是8個多月前在夏威夷，當時川普政府在貿易、科技、人權、COVID-19大流行與打壓台灣等議題，幾乎是與中國全方位槓上，雙方關係自此鬧僵至今。

路透社報導，北京在會談前夕就預告，這次會談不會風平浪靜；中國駐美大使崔天凱說，美國如果認為中國會妥協，就是異想天開。這類高層會談開放讓媒體報導的開場致詞通常只有數分鐘，這次卻超過一小時，且雙方代表團還為何時請媒體離開而相持不下。

路透社提到，美中雙方似乎不會在會談上達成太多共識。預料會談將開到安克拉治當地時間的今天晚間，明天再繼續。（譯者：曾依璇／核稿：陳亦偉）