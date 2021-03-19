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和15歲男學生交往！　約會被前男友撞見...女老師遭恐怖情人殺死

記者李振慧／綜合報導

英國47歲女老師凱爾(Caroline Kayll)和15歲學生發生性關係，沒想到前男友知道後，不但以此事向她勒索英鎊35,000元（約台幣138萬元），後來還帶武器闖進家中，狠狠攻擊正在約會的她與小男友，導致她因為頭部重傷身亡，小男友也被狂砍45刀。

50歲男子羅布森(Paul Robson)被控殺害前女友凱爾，法庭資料顯示，他在諾森伯蘭郡(Northernberland)服刑時，結識當時在獄中工作的凱爾，2018年出獄後2人一起同居，然而交往2年感情遇到問題，於2020年9月分手，後來便一直處於分分合合的狀態。

羅布森意外發現，後來在學校任職的凱爾竟然和15歲男學生在一起，便以此為由時常騷擾對方，甚至勒索英鎊35,000元，如果不給就把事情公開給學校知道，凱爾無奈之下只好陸續匯了一部份的錢給他。

2020年11月15日，羅布森帶了螺絲起子、鉗子、板手等工具，特地開3小時的車到凱爾家中，剛好撞見對方正在和小男友約會，他進門後就殘忍痛毆凱爾，同時也對男學生施暴。鄰居芭芭拉(Barbara Lee)表示，她進屋發現裡面到處都是血和頭髮，凱爾面部朝下倒在血泊中，屋內還有一名男學生，看起來受到巨大驚嚇。

少年則在法庭上表示，他試圖阻止羅布森攻擊凱爾時，自己也被小刀狂刺了45刀，導致他意識昏迷無力站起來，只能眼睜睜看著羅布森殘忍殺害女友。驗屍發現，凱爾臉部和頭部多處受到致命傷，臀部也被刀割傷，送醫後不幸身亡。羅布森目前對被控的謀殺與企圖謀殺與綁架等罪均不認罪，本案仍在繼續審理中。

▼女子和男學生約會，被前男友撞見。（圖／示意圖／CFP）

▲▼示意圖,抓姦,嫖妓,小三,外遇,出軌。（圖／CFP）

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