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雲林全中運授旗　神秘影片鼓舞全場「戰士」：目標20金

▲雲林縣長張麗善授旗予斗南高中田徑參賽選手沈智陞。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「雲林準備好了」縣長張麗善邀請大家來作客，看比賽、吃小食、遊山海美景、嚐雲林良品。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

110年全國中等學校運動會賽前記者會今（19）日上午在戰鼓聲中首發，邀請曾於109年度全國中等學校運動會獲得銀牌的沈智陞同學，以及參與本次110全中運的馬妤昕同學，一同站台勉勵各方運動好手展現運動員精神。

「全國中等學校運動會」改制後至今已舉辦20屆，是專為國民中學與高級中學學生舉辦的全國性運動會，第一次於雲林縣由雲林縣政府主辦賽事，以「精采飛揚，雲林上場」為主軸，希望將全中運由雲林出發、帶向全國、邁向世界。今日辦理會賽前記者會邀請曾於全中運獲獎選手一同站台勉勵參賽者。

▲雲林縣長張麗善授旗予斗南高中田徑參賽選手沈智陞。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善授頒授縣旗，由斗南高中田徑參賽選手沈智陞代表全體參賽運動員接旗。（圖／記者蔡佩旻攝）

全中運競賽項目共有21項，參賽選手約1萬1千多人，而雲林縣代表隊今年參加有17項競賽項目，共有700多位選手。雲林縣去年全中運獲得14金13銀28銅的成績，較108全中運多了2金，今年身為主辦縣市，雲林縣長張麗善期許20金的目標，希望能創下紀錄，恢復雲林縣運動王國的美名。

▲雲林縣長張麗善授旗予斗南高中田徑參賽選手沈智陞。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲主辦單位特地剪輯一段邀請選手家屬及同學、田徑隊學弟妹給選手們加油打氣的影片，現場播放讓士氣高昂的氣氛更增添柔情溫暖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，全中運資格賽(木球、桌球、羽球、網球項目)甫於3月中結束，不論是場地、設備或服務人員的態度，大受選手、教練與裁判的讚美，為迎接110全中運，雲林縣提供媲美國際級賽事的場地設備，並訓練了最貼心親切的工作人員，來迎接來自全國各地的運動愛好者。「雲林準備好了」張麗善邀請大家來作客，看比賽、吃小食、遊山海美景、嚐雲林良品。

▲雲林縣長張麗善授旗予斗南高中田徑參賽選手沈智陞。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲獎狀與獎牌都是經精心設計，加上吉祥物超級可愛吸睛。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

新聞處長廖淑玲介紹指出，布袋戲為台灣意象選第一名，今年全中運即以雲林縣代表物，布袋戲、縣樹(樟樹)、縣花(蝴蝶蘭)、花生、紫斑蝶為基底，結合布袋戲與動漫兩項元素，創造「雲凌王子和蘭心公主」，並設計21項競賽運動版造型。更以110全中運吉祥物造型布袋戲手工木偶作為前三名選手的獎偶，結合了創意、藝術、美感與傳統。

▲雲林縣長張麗善授旗予斗南高中田徑參賽選手沈智陞。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲新聞處長廖淑玲介紹今年全中運結合布袋戲與動漫兩項元素，創造「雲凌王子和蘭心公主」吉祥物，更以布袋戲手工木偶作為前三名選手的獎偶。（圖／記者蔡佩旻攝）


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