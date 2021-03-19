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哈利王子婚禮惹哭凱特！　前女友全程目睹「決定分手」原因曝光

▲▼英國哈利王子2004年與前女友黛維（Chelsy Davy）交往。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國哈利王子2004年與前女友黛維（Chelsy Davy）開始交往。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

英國哈利王子與夫人梅根於美國電視專訪中爆料王室秘辛，一位王室作家就表示，其實哈利還曾在哥哥威廉王子的婚禮當天惹哭新娘凱特（HRH Catherine），不僅如此，哈利當時的女友黛維（Chelsy Davy）在婚禮結束後就決定要和他徹底分手。

根據《每日星報》報導，威廉王子與夫人凱特2011年4月29日舉行世紀婚禮，當時由哈利王子與凱特的妹妹皮帕（Pippa Middleton）擔任伴郎伴娘，而婚禮當天眾人在白金漢宮吃完晚餐後，哈利也為佳偶獻上賀詞。王室傳記作家妮可爾（Katie Nicholl）透露，這封信充滿深情、溫暖與幽默，深深感動了威廉，也讓凱特不禁落淚。

妮可爾在2017年出版的《哈利：人生、失去與愛》（Harry: Life, Loss, and Love）書中寫道，哈利這段賀詞還曾讓前女友黛維幫忙潤稿，黛維建議他刪掉關於「凱特修長的雙腿」的內容，以免讓新娘臉紅尷尬，據了解，當時黛維看著男友哈利在台上致詞的模樣，也露出了害羞的微笑。

妮可爾表示，哈利王子與皮帕擔起了重責大任，將白金漢宮的王座室（Throne Room）變成狂歡夜店，還用巨大玻璃碗裝滿威廉與凱特最愛的Haribo小熊軟糖，「哈利王子很高興擔任司儀的角色，並確保每個人都能玩得開心。」但是，與哈利分分合合長達7年的前女友黛維，卻在婚禮後下定決心要和哈利王子徹底分手。

妮可爾說，出生在辛巴威的黛維在婚禮上意識到自己並不適合王室生活，她永遠不會像凱特一樣做出那些犧牲。黛維一位友人向妮可爾透露，婚禮才剛結束，黛維就知道自己做不到了，「她看到在聚光燈下的生活會是什麼樣子，雖然她真的很愛哈利，但她知道自己沒辦法過那種生活。」不過，兩人至今並未交惡，哈利與梅根2018年大婚之際，黛維也以賓客之姿受邀參加。

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