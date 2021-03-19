巴黎再封城1個月！1200人重症「比疫情高峰還多」　憂第三波爆發

▲ 巴黎疫情不見緩和。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）重創法國，造成418萬人感染，奪走逾9.1萬條性命。眼看疫情不見好轉，法國政府對首都巴黎祭出為期一個月的封鎖令。自當地時間19日午夜起，全國另外15個區域也將受到封鎖令限制。

BBC於19日報導，法國過去24小時內就有超過3.5萬人確診。總理卡斯泰（Jean Castex）表示，出現「第三波疫情」的可能性似乎越來越高。衛生部長韋朗（Olivier Veran）也坦言，巴黎的情況尤其令人擔憂，目前有多達1200人住在加護病房，比2020年11月第二波疫情高峰時還多。

新一波封鎖措施要求部分企業暫時關門，但學校將繼續開放。民眾可在離家10公里內的戶外運動，但除非有正當理由，否則不可移動到其他行政區。政府先前針對全國頒布的宵禁仍持續實施，但因白天變長，開始時間將自晚間6時延後至7時。

由於政府疫苗接種計畫進度緩慢，法國民眾對第三波疫情人心惶惶。英國藥廠阿斯特捷利康與牛津大學共同研發的AZ疫苗在歐洲部分國家傳出血栓疑慮，法國因此暫停使用。民調發現，法國僅20%民眾對AZ疫苗有信心。但歐洲藥品管理局（EMA）強調，AZ疫苗益處大於風險，法國19日也決定恢復使用。卡斯泰表示，他將立即接種，以證明疫苗沒有問題。

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