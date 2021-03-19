外遇被8歲兒和丈夫告狀　惡母「強灌他喝汽油」點火活活燒死

Russian mother 'kills eight-year-old son by pouring gasoline into his mouth then setting him on fire' https://t.co/fi7m0Q4JNZ — Daily Mail Online (@MailOnline) March 18, 2021

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名女子因為外遇被8歲兒發現，不爽對方向丈夫告狀，竟然把汽油直接灌進兒子口中，再點火燃燒導致對方45%面積嚴重燒燙傷，送醫搶救2天仍不幸身亡，冷血行徑讓她被警方拘留中。

31歲女子鮑里納(Anastasia Baulina)，因為8歲兒安德烈(Andrey)向丈夫告狀，覺得自己遭對方背叛，把人叫到院子中斥罵一頓後，將汽油強灌進對方口中點火，點火前還冷血地說，「讓我們看看會燒成怎樣」，恐怖過程被12歲女兒娜塔莎(Natasha)目睹受到巨大驚嚇。

繼父鮑林(Pavel Baulin)發現孩子著火，立即上前幫忙滅火並報案，安德烈被送到庫斯克(Kursk)醫院治療，痛苦2天後仍然逝世。鄰居妮娜(Nina Chetverikova)表示，「我在公車站看到她和丈夫吵架，看來她發洩在孩子身上了」。警方進行調查中，鮑里納若被定罪將面臨最高20年刑期。

▼女子竟然在兒子口中灌氣油放火。（圖／示意圖／達志影像）

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