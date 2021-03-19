中方開場大超時…說好2分鐘變1小時！　美官員批：譁眾取寵

▲美中阿拉斯加高層會議，中方代表王毅、楊潔篪。（圖／路透）



文／中央社

美中高層今天在阿拉斯加州會談開場激烈交鋒，美國一名高階官員說，中方代表似乎有意譁眾取寵，違反禮節。

路透社和法新社報導，這名官員告訴媒體，雙方在會談前，說好開場聲明只有短短兩分鐘，但最後變成超過一小時。

這名不具名官員說：「中方代表…來此似乎意在譁眾取寵，聚焦在公開作秀，華而不實。他們馬上就違反禮節，由此可見一斑。」

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪則反控，是美國先不遵守外交禮節，在會談前夕宣布制裁中國官員。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本月16日更新香港自治法報告，直指24名中港官員損害香港自治，包含14名中國全國人民代表大會常務委員會副委員長。依法，美國總統得以制裁被點名人士。

布林肯及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天在阿拉斯加會晤楊潔篪和中國外交部長王毅。這是美國總統拜登政府上任後，美中高層首度面對面會談。

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