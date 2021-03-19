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少年被「狂轉14圈」推下泳池　惡友只顧哈哈笑手機拍他昏死畫面

少年被「狂轉14圈」推下泳池　惡友只顧哈哈笑手機拍他昏死畫面。（圖／翻攝自Facebook／The Nin）

▲少年被朋友惡作劇，昏迷在泳池中。（圖／翻攝自Facebook／The Nin

記者李振慧／綜合報導

菲律賓南阿古桑省(Agusan del Sur)一群少年在度假村泳池遊玩，一名少年遭其他人惡作劇，被瘋狂旋轉14圈後推入泳池，然而他落水後再也沒浮上來，同伴們卻冷血只顧哈哈大笑，最後是被其他路人救起，差點就這樣溺斃。

根據The Summit Express報導，事件上周發生在羅薩里奧市(Rosario)的Sarnimian Inland Resort渡假村，監視器畫面可看到，少年拉爾夫(Ralph Agramon)被4名同伴惡作劇，被狂轉了14圈後他很明顯頭暈到無法站立，就在這個時候又被朋友推下泳池。

拉爾夫落水後久久沒有浮起，4人哈哈大笑一段時間後才發現事情不妙，不過他們只是愣在池邊，其中1人還一直拿著手機在拍。拉爾夫被救上岸時已經陷入昏迷，目前仍在醫院與死神搏鬥中，阿姨拉澤爾(Razel Yorsua Valdez)怒批少年們冷血，在姪子出事後一次都沒有來探望過，希望姪子能早日脫離險境。

Mga GAGOng kaibigan 由 The Nin 發佈於 2021年3月8日 星期一

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