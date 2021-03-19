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福原愛陷不倫…家長怒要求「從道德課本除名」！　出版社回應了

▲福原愛。（圖／翻攝自Facebook／福原愛）

▲ 福原愛形象大受打擊。（圖／翻攝自Facebook／福原愛）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本桌球天后福原愛先是傳出長期遭江宏傑言語暴力，又被爆與高帥男子同遊橫濱，4年童話婚姻面臨危機，如今家事竟延燒到教育界。她過去努力成為國手的勵志故事被寫入教科書，但外遇醜聞已重重打擊她原先甜美愛家的形象，引發家長抗議，要求將她自教科書中撤下。出版社稍早回應指出，正開會商討此事。

《周刊郵報》19日報導，日本國小二年級道德科目教科書《小學生的道德2》中收錄福原愛的故事，標題為「因為是自己決定的」。內文提到，福原愛幼時曾因不想練習而被母親訓斥，但她想起當初是自己決定想打桌球，便決心繼續努力，最終在奧運拿下銀牌，成為一段佳話。

日本11個都府縣超過300所學校使用這本教科書，但在福原愛爆出不倫後，學童家長反彈聲浪不斷。出版社廣濟堂公司19日最新回應指出，修訂教科書須向文部科學省申請並通過批准，不能說改就改，目前正從各個層面討論是否有必要提出申請。

事實上，福原愛並非第一個因不倫戀衍生這類問題的公眾人物。日本男演員渡邊謙靠著《末代武士》在國際影壇打響名號，在大學英語教科書《JAPAN INNOVATION》被稱為「全球最有名的日本演員」，2017年被爆婚外情長達3年，一度有人要求將他從教科書中除名。但出版社表示，大學教科書並未經過認證的正式教科書，且也沒有讀者投訴，因此不會修改。

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