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美中會談「難有具體成果」　包道格：雙方要有坐下來談的習慣

▲美國在台協會（AIT）前處長包道格（Douglas Paal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國在台協會（AIT）前處長包道格（Douglas Paal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／北京報導

美中於當地時間18日，在阿拉斯拉展開美國總統拜登上任後，雙方首次高層對話，根據已披露談話內容，美中官員發言時針鋒相對，但美國前外交官、前任美國在台協會處長包道格在接受媒體採訪時分析，拜登政府與川普不同，會有更實事求是的政策，而中國大陸也有能力抓住機遇期，期待這場會晤能成為美中「建設性對話新起點。」

包道格（Douglas Paal）現任美國卡內基國際和平基金會副會長，他在就美中高層對話議題，接受《中國新聞周刊》專訪時，做出上述表示。

▲▼ 布林肯,楊潔篪,中美高層會議,美中高層會議 。（圖／路透）

▲美中於阿拉斯加舉行高層會議 。（圖／路透）

「最不負責任的方式就是選擇不溝通」，提及對話地點並非在去年，中共中央政治局委員楊潔篪和美國前國務卿蓬佩奧會面的夏威夷，包道格分析，夏威夷會晤不是很愉快的經歷，阿拉斯加安克雷奇有特殊的地理位置，位於中國和美國正中間，方便參加會議的人員，更展現了一種期待相互包容的意願。

對於美國國務卿布林肯和國家安全顧問蘇利文，包道格說，兩人的觀點相當近，多年來在歐巴馬和拜登領導下共同努力。「我認為，派兩個觀點一致的代表去安克雷奇，是傳遞一種信息，即表明美國國務卿和國家安全顧問不存在誰對中國更友好、誰不友好的情況。」

至於外界對此次會談的期望值偏低，認為難有成果，包道格坦言，這次會議是為了了解雙方未來的潛力，而不是為了取得具體成果。他強調，近幾個月內，各方一直倡導雙方儘早舉行戰略對話，確定各自政府的優先事項，並摸清彼此的紅線及可能的合作領域，所以此時重點是交換意見，不需要有一個「一定要在本次對話中取得成果」的議程。

包道格進一步分析，美中雙方共同的優先事項，是找到一條通路，以避免陷入災難性的對抗，關鍵是雙方都需要有「坐下來談」的溝通習慣。

他還說，中國的優先事項主要是防禦性的，以保護中國的利益，並希望擴大與其他國家的市場和投資關係；美國政府的最高優先事項，是找到保護自己和印太盟友的利益及價值觀的方法。

就美中貿易問題，包道格說，相比前任政府在制定政策時，倉促而混亂，拜登政府會很有耐心，不會草率決定，另外拜登政府的一些高層還在華盛頓等待參議院的任命，所以現在不會非常明確地說明將推行的政策。

包道格說，我希望雙方能解釋清楚，對方採取行動時，雙方最在意的敏感問題是什麼，然後儘量避免在這些領域採取行動。中國有很多擔憂之處，但美國的擔憂可能更多，因為美國的利益更複雜和廣闊，而中國的利益還在增長中。他也坦言，對於當下的分歧，可能永遠不會有解決方案，總是會有一些緊張和對抗，但應保證這些衝突只是暫時性的。

綜合外電報導，本次美中高層外交官員會談，開放媒體拍攝約一小時，美國國務卿布林肯說，美方深切關注中方的行徑，包括在新疆、香港、台灣的行為，以即對美國的網絡攻擊和經濟脅迫美國盟國；中共中央政治局委員楊潔篪則說，中方遵循的是以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的秩序，而不是少部分國家鼓吹的秩序。他還說，美國有美國式的民主，中國有中國式的民主。

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