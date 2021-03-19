首爾前市長猥褻「內衣照」曝！性騷女秘書要求傳裸照：教妳怎做愛

▲南韓國家人權委員會在報告中，如實記載朴元淳長期性騷女秘書的過程。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前首爾市長朴元淳去年7月因涉嫌長期性騷擾市府女秘書，最後選擇輕生，如今首爾、釜山市長補選將於4月7日舉行，然而慘遭性騷的女秘書卻依舊無法從愁雲慘霧的陰霾中走出，她於本月17日與辯護律師等召開記者會，首次親自隔著隔板向人群描述數年來在職場上遭遇的性騷經歷，以及朴元淳輕生後，慘遭執政黨、支持者言語二度傷害。

南韓國家人權委員會根據被害者與相關證人描述、經數位修復後的通訊軟體訊息做為基礎，在「職權調查決定文」一書中，以59頁的份量詳加記載過去朴元淳所傳送的煽情、色情、帶有性騷內容的訊息，以及顛覆外界想像的舉動，韓媒《朝鮮日報》昨（18）日取得該份文件內容，朴元淳生前的舉動，再一次被赤裸裸攤開在陽光下。

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▲朴元淳曾將自己的內衣、內褲照用手機傳給女秘書。（圖／翻攝自朴元淳推特）

報導指出，朴元淳早在2016年下半年起開始對女秘書伸出魔爪，都會趁晚間向女秘書傳送煽情、帶有性暗示的訊息，還將自己穿著內衣、內褲的相片透過通訊軟體Telegram大膽傳給女秘書，時間一直持續至去年2月，這令女秘書不堪其擾，其周遭的同事、朋友、男朋友都曾親眼目睹朴元淳傳送的文字訊息。

調查指出，朴元淳2019年夏季至秋季，常在晚間9時以後透過Telegram向女秘書傳送煽情訊息，「去妳家嗎」、「妳自己一個人嗎」、「XX（女秘書名字）趕快去找新郎啊」、「妳現在在房間裡嗎」、「妳要常待在我身邊喔，知道嗎」、「在夢裡想做什麼都可以」、「是說...妳也應該要趕快嫁人吧？我好像妳爸」。

▲朴元淳長期性騷女秘書，使對方身心靈崩潰，需要求診精神科。（圖／達志影像／美聯社）

2018年2月，朴元淳於晚間11時59分向女秘書傳訊息，「竟然沒有男生願意帶走我們的XX（女秘書名字），讓我無法理解耶～明明就是世界最棒的新娘」，某證人也親口爆料，表示於該年11月在女秘書手機內，看到朴元淳傳送的表情符號，竟然刻意凸顯出女性的胸部特徵。

2018年4月，女秘書曾在首爾市府7樓的走廊上，將手機裡朴元淳傳送的訊息內容給證人C某觀看，當時朴元淳在訊息內寫道，「在幹嘛呀」、「好香喔」。

朴元淳種種令外界意想不到的舉動，讓女秘書身心俱疲，還曾向精神科醫院求診，表示每晚都因此做噩夢！根據人權委員會取得2020年5月的諮詢紀錄，朴元淳曾用Telegram傳訊息給女秘書，「好想聞妳的味道」、「今天身材很棒喔」、「我會教妳怎麼做愛」、「妳不懂男人，才會至今都沒辦法結婚」、「妳今天一個人在家嗎？要我過去找你嗎？我現在（和老婆）分居中」。

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▲朴元淳在傳給女秘書的訊息中，驚爆與夫人分居中。（圖／CFP）

另外，朴元淳還將自己穿著白色無袖汗衫的照片拍下，透過軟體傳給女秘書，還要求女秘書拍下「一模一樣」的內衣照，「妳也傳一張吧」、「這不是以前的嗎？現在拍下來寄給我」

由於Telegram擁有極高度的保密性，使用者可以刪除對話內容與紀錄，之後再離開對話群組，可使對方無法看到先前的對話紀錄。

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