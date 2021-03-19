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紅到國外！CNN、BBC搶報台灣「鮭魚之亂」　竟只為吃免費改名

▲▼外媒相繼報導台灣「鮭魚之亂」。（圖／翻攝外稿）

▲CNN報導稱，台灣當局呼籲民眾不要為了吃免費壽司就改名成「鮭魚」。（圖／翻攝CNN網站）

記者張寧倢／編譯

連鎖迴轉壽司業者祭出名字叫「鮭魚」即可享全桌免費的優惠活動，引起台灣部份民眾的改名熱潮，不僅英國《衛報》刊登相關報導，現在就連美國CNN、《華盛頓郵報》、英國BBC等世界主流媒體也都相繼報導了台灣的「鮭魚之亂」。

▲▼外媒相繼報導台灣「鮭魚之亂」。（圖／翻攝外稿）

▲BBC以「台灣有數十人改名為『鮭魚』以獲取免費壽司」為題報導台灣「鮭魚之亂」。（圖／翻攝BBC網站）

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，壽司是許多人愛吃的食物，但台灣有大約100位民眾為了配合店家免費促銷活動，竟做出「驚人的努力」將名字直接改成鮭魚（salmon），然而，在申請改名的人數激增之下，台灣內政部也在17日發文，敦促人民在變更姓名前仔細斟酌，因為每人最多只能改名3次。

▲改名之亂終落幕，台中統計共有46人改名鮭魚。（圖／記者游瓊華攝）

▲改名的民眾在鏡頭前亮出自己的新名字。（圖／記者游瓊華攝）

CNN報導除詳盡介紹店家活動規則外，也引述台媒指出，此次優惠促銷引起了台灣各地戶政事務所的「更名熱潮」，其中一名男子向戶政機關表示，自己本來就打算改名，參加完這次活動他便能順勢將名字改掉，另外，有人成功被勸退之餘，也有人儘管已經改過一次名字，仍堅持要將身分證上的正式名字改成「鮭魚」。

高雄當地戶政事務所的歐姓職員向《華盛頓郵報》表示，大多數的人在吃完免費鮭魚後，都會立刻改回自己的名字，「這的確增加了我們的工作量，但也很有趣。」而BBC則引述內政部次長陳宗彥的發言，認為更名浪費且創造不必要的文書工作，「我希望每個人都能更理性地看待這件事。」

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