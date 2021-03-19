火藥味濃！布林肯批中國威脅全球穩定　楊潔篪：先管好自己

記者蔡儀潔／綜合報導

中美最高外交層級官員於台灣時間19日清晨5時，在阿拉斯加展開首輪會議。路透社指出，美方罕見地在高層會議上，直接了當地批評中國威脅全球穩定。中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪則指責美國煽動其他國家攻擊中國。

▲會議現場 。（圖／路透）

綜合外電報導，在會議一開始，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）先指出，中國的行為威脅全球穩定秩序，「我們將會提出我方的深度關切，有關中國在新疆、香港、台灣的行為，以及對美國駭客攻擊和經濟脅迫我方盟友等作為。」

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sulivan）則指出，美國並不想挑起衝突，但歡迎激烈競爭，「我們將為原則、為人民、為朋友挺身而出。」

▲中方代表 。（圖／路透）

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪表示，美國使用軍事力量和財政優勢以壓迫其他國家，濫用國家安全威脅國際貿易的未來。

他還表示，新疆、香港與台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅定反對美國介入其國內事務；非裔長期遭美國人「屠殺」（slaughtered），這才是人權的低點，美國應該先管好自己。

對於布林肯指控中國對美國發動網路攻擊，楊潔篪回應，「美國在這方面可是冠軍，您無權批判他人」；美國及西方世界不代表國際輿論，當討論到全球價值時，希望美方三思。

▼ 美方代表 。（圖／路透）

據悉，中美外交高層會談18日在阿拉斯加安克拉治市舉行，由布林肯、蘇利文率隊，會見楊潔篪、中國大陸外交部長王毅一行，美中對話預計舉行2天，將有3輪談話。