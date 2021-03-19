70頭虎鯨圍殺16米藍鯨！展現驚人戰術纏鬥4小時　激烈畫面曝光

記者蔡儀潔／綜合報導

虎鯨十分聰明又兇猛！澳洲西海岸一頭長約16公尺的藍鯨，就遭約70頭虎鯨圍殺，被推擠向較淺的大陸棚，最終不敵對方血染海洋。有海洋科學家形容，這是「一場戰略周全的戰役。牠們似乎知道該怎麼做」。

▲虎鯨圍殺藍鯨 。（圖／翻攝自臉書／Naturaliste Charters Bremer Canyon Killer Whale and Pelagic Expeditions）

據《澳洲廣播公司》報導，海洋科學家布朗（Kirsty Brown）當時搭乘遊船來到事發地，正好見證了這次海洋大戰。她指出，當地是虎鯨、大烏賊、鯊魚和鳥類的聚集處，原本在海中四散的虎鯨，突然像被激怒了一樣，原來是一頭長約16公尺的藍鯨闖入了牠們的領地。

虎鯨們將藍鯨包圍，布朗形容，「這是一場戰略周全、互相合作的戰役，牠們耐心用持久戰，來消滅這頭碩大的藍鯨。」

孤立無援的藍鯨想要逃脫被圍攻的局面，但對手們一次次推擠，硬是阻擋了牠的生路，並逐漸將牠推到較淺的大陸棚，使得逃脫路線不斷縮減。布朗說，「這是牠們的策略，牠們似乎知道該怎麼做。」

布朗表示，這場戰鬥持續了有3、4個小時，最後一團鮮血漂浮在海面上，虎鯨們則開始分食戰利品，而諸如海鳥等其他動物也加入瓜分行列；遊客們有的為藍鯨落淚，有的則處於震驚之中，陷入沉默。