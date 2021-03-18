台灣「鮭魚之亂」登上國際　《衛報》：官員敦促不要輕易改名鮭魚

▲台灣的鮭魚之亂登上了國際，被英國媒體《衛報》報導。圖為輔大鮭魚妹。（圖／記者陳以昇攝）



記者林彥臣／綜合報導

台灣「鮭魚之亂」登上國際媒體！英國《衛報》（The Guardian）也注意到近日在台灣有許多民眾，因為壽司店的促銷活動，有上百人將名字改名為鮭魚（gui yu），甚至官員還因此敦促民眾，不要輕易將自己改名為鮭魚。

▲這波鮭魚之亂，改名的幾乎都是年輕人。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）



根據《衛報》報導，台灣當地媒體以「鮭魚之亂」（salmon chaos）來形容這個現象，大約有150位年輕人前往政府機關，正式進行改名，這種突如其來的風潮，全都是因為壽司店為期2天的優惠活動，只要身分證件有「鮭魚」的漢字，就可以跟5個朋友無限量享用壽司。

報導指出，台灣的法律規定每個人有3次改名的機會，但是台灣的官員沒有因此被逗樂，內政部次長陳宗彥就表示，改名不僅浪費時間，還會產生不必要的文書作業，敦促公眾珍惜行政資源。

▲有民眾因此在壽司店，免費吃了價值7000元的壽司。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）



《衛報》引述TVBS報導指出，南台灣高雄的一位馬同學，改名後在壽司店免費吃了價值新台幣7000元的壽司，大約176英鎊，粗略的翻譯這位同學的名字叫做爆炸性帥鮭魚（ Explosive Good Looking Salmon ）。

《衛報》也引述《聯合報》報導指出，一位民眾決定將替自己取了36個字的名字，大多數以海鮮為主題，包括鮑魚、螃蟹、龍蝦等字眼。

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