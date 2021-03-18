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美國務卿拜會文在寅！讚嘆防疫指揮「優現」表現　感謝南韓伸援手

▲▼文在寅18日下午在青瓦台接見布林肯、奧斯丁。（圖／路透社）

▲文在寅18日下午在青瓦台接見布林肯、奧斯丁。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅今（18）日下午在青瓦台接見為出席「2+2會談」而訪韓的美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁，除了承諾在韓美同盟的堅定合作基礎下將會持續推動北韓（朝鮮）完成無核化，還表示十分肯定拜登政府上任後力求修復同盟關係。

根據《韓聯社》報導，文在寅18日下午3時接見布林肯、奧斯丁，他表示，「韓美同盟為求達成韓半島（朝鮮半島）完全去核與永久和平，將會持續雙方緊密合作的關係。兩國身為70年以來的夥伴，共享民主主義、人權等價值觀與哲學思想，將應付共同的挑戰。」

▲▼文在寅表示，非常歡迎拜登政府上任後美國的「回歸」。（圖／路透社）

▲文在寅表示，非常歡迎拜登政府上任後美國的「回歸」。（圖／路透社）

文在寅認為，美國的外交與國防首長在就任後選擇優先造訪南韓，再再顯示出美國總統拜登在重視韓美同盟關係上的強烈意志，「從拜登政府上任以後，美國宣告回歸（國際社會）、在外交領域上的回歸、修復同盟關係，在此我表示十分歡迎，而國際社會也十分期待看到美國的領導手腕。」

文在寅還向布林肯與奧斯丁提及上午的雙邊2+2會談、以及《駐韓美軍防衛費分攤特別協定》（SMA）的草簽，「隨著拜登政府上台，打造出供韓美同盟穩定發展的基礎，上述兩項劇在某種層面上具有重大的意義。」

另外，文在寅還提到美國在開始向全民施打新冠疫苗後，疫情快速獲得趨緩，「這充分展現了拜登政府的領導能力，期盼並祝賀美國在重建過程中能夠順利。」

▲▼左至右依序為奧斯丁、布林肯、文在寅、鄭義溶、徐旭。（圖／路透社）

▲左至右依序為奧斯丁、布林肯、文在寅、鄭義溶、徐旭。（圖／路透社）

對於文在寅的談話，布林肯也表示，首次海外出訪行程選擇南韓「絕非偶然」，強調拜登非常重視美韓同盟，不僅重申美韓同盟的堅定，還需壯大、強化雙邊同盟關係。另外，布林肯也感嘆南韓政府在防疫指揮上展現的領導能力，感謝南韓在疫情爆發初期，伸出援手協助美國（指提供美國新冠篩檢試劑一事）。

據悉，訪韓行程結束後，布林肯將回到美國阿拉斯加州，會晤中國外交部長王毅、中共中央政治局委員楊潔篪，而奧斯丁則於19日上午啟程前往印度。

►視北韓為優先課題！美韓「2+2會談」登場...反對中國破壞國際秩序
 ►美韓完成《SMA協定》草簽！南韓負擔軍費調漲13.9%...2個月後生效
 ►怒批中國是「違背承諾」慣犯！美國務卿揪抗中：對抗反民主行為

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