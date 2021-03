傘兵掛「2000m高空」…直升機時速200km狂飛！網驚：只有零下20度

▲傘兵掛2000m高空被目擊民眾錄下。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/編譯

俄羅斯一名士兵日前疑似在Mi-8直升機進行跳傘訓練時,不慎失誤讓降落傘和直升機尾部纏在一起,他就這樣連人帶傘掛在約2000公尺的高空中,此時直升機仍不斷向前飛行,估算高空溫度僅有零下20度,士兵可能會嚴重凍傷,而當時的影片也在推特曝光。

根據《The Drive》報導,俄羅斯一名網友在16日上午10時30分左右,目擊一名士兵疑似跳傘失敗,降落傘直接掛在Mi-8直升機尾部,連人帶傘在約2000公尺高空飛行。該名網友立刻錄下現場畫面並表示,「直升機的速度大概是每小時200公里,外面高空的溫度肯定只有零下20度,士兵絕對會嚴重凍傷。」

Video of the Mi-8 helicopter landing the parachutist whose parachute became entangled on the helicopter. 3/https://t.co/aZ1DEADhlh pic.twitter.com/8RZxHpWrLH