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他海邊拍攝衝浪…竟捕捉到「大海怪」現身瞬間！　專家認證超嗨

Photo bombers, they want all the attention lol

Rusty Escandell 發佈於 2021年3月14日 星期日

記者詹雅婷／綜合報導

美國業餘攝影師伊斯坎德（Rusty Escandell）14日前往佛羅里達州一處海灘拍攝衝浪，當時只覺得衝浪者身後似乎有東西一閃而過，但並未多想。直到他回家後查看照片時才突然發現，原來捕捉到的是一隻大型鬼蝠魟躍出水面的珍貴畫面，而身為海洋生物專家的女兒也感到相當興奮。

綜合CNN等美媒報導，伊斯坎德是佛州當地一間汽車修理廠的老闆，就住在海邊附近，平時也喜歡在海邊拍照，在14日這天，他與家人朋友們來到派屈克太空軍基地附近一處海灘享受假日時光。就在他把注意力放在衝浪者身上拍照時，「我好像看到衝浪者身後有東西出現導致浪花飛濺，但並沒有想太多，那可能是條魚，或任何其他東西。」

沒想到，在伊斯坎德返家整理照片時，這才發現他捕捉到一條漆黑大魟魚自水中飛出的瞬間畫面，初估牠的體型應該有8英尺寬（約2.4公尺）。現已知伊斯坎德的女兒及其男友都是海洋生物學家，2人都認定照片中的生物就是鬼蝠魟，判斷依據正是牠擁有舌狀鰭及身側翅狀鰭等特徵。

▲▼鬼蝠魟。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鬼蝠魟是世界上最大的魟魚，翼展最大達29英尺（約8.8公尺）。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

鬼蝠魟是被國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄列為受威脅（threatened）的物種。巨型海洋動物基金會資深科學家佩特（Jessica Pate）指出，全球各地的鬼蝠魟數量正在下降當中，「現階段仍不清楚為何鬼蝠魟會躍出水面，這可能是一種交配儀式，也可能是為了驅除寄生蟲，或是一種交流方式。」

當天晚上，伊斯坎德便把照片發布在臉書，並直言他女兒及其男友儘管表面上看起來冷靜淡定，但其實對眼前這一幕感到相當興奮。

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