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歐巴馬籲「終結仇視亞裔」　再提立法管制槍枝

▲歐巴馬在費城告訴美國人民說：「未來的13天，將影響美國的往後幾十年！」(圖／達志影像／美聯社)

▲歐巴馬強力譴責必須終止仇視亞裔的暴力行徑。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳怡靜／綜合報導

美國亞特蘭大16日發生一起連續槍擊案，8名死者中有6名亞裔人士，仇視亞裔的行徑再次引發熱議。對此，美國前總統歐巴馬也站出來呼籲，必須終止仇視亞裔的暴力，政府也必須有效地適當管制槍枝。

歐巴馬也連續在推特推文說，即便正與新冠疫情作戰，但「我們卻忽略了美國槍枝暴力這個長期流行病」，雖然尚未明白槍手的動機，可是從受害者的身分顯示一件事實，那就是「必須終結對亞裔持續升高的暴力行徑」。

▲▼美國亞特蘭大連環槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國亞特蘭大16日發生發生連續槍擊案，嫌犯是名21歲的白人槍手羅伯．隆（ Robert Aaron Long）。（圖／達志影像／美聯社）

歐巴馬再次重申，管制槍枝的重要，「昨天的槍擊事件再次提醒我們，還有很多工作要完成，必須立法管制槍枝，並剷除社會上普遍存在的仇恨與暴力。」不僅如此，歐巴馬也說，他和夫人蜜雪兒都對這起事件感到悲痛，兩人也替受害者和他們的家庭祈禱，並敦促政府採取有效的行動保障人民生命安全。

過去歐巴馬的8年任期中，曾實施槍枝管制，頒布行政命令加強審查購槍者的背景，並限制有精神疾病就醫紀錄和特定犯罪前科者不得擁有槍枝。

除了歐巴馬之外，NBA球星林書豪在個人推特心痛發文，「這太令人心碎了，為我們的世界禱告。」詹皇（LeBron James）也在推特發文，向所有的受害者以及亞裔族群表達哀悼，兇嫌是「懦弱的混蛋年輕人」，製造「毫無道理的悲劇！」

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