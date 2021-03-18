少女打工當保母！顧孩到一半「自己也生了」　包起來秒丟垃圾桶

▲英國一名少女15歲時打工當保母，照顧別人家的小孩到一半，竟突然分娩，產下男嬰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／編譯

英國布萊克浦（Blackpool）一名15歲少女平時兼差擔任保母，賺取零用錢，某天正在照顧一名小男孩時，卻突然感到劇烈陣痛，接著當場分娩，產下男嬰。沒想到，她竟立刻把親生骨肉以塑膠袋、衣物層層包裹，丟入房屋後方的垃圾桶。不幸的是，嬰孩被發現時已經死亡。

Metro報導，本案發生於2018年8月，少女大約上午10時開始工作，據信大約1小時後，就在雇主家的二樓臥室產下男嬰。她被自己照顧的小男孩發現時，虛弱蜷曲在床上，周圍沾滿血跡，但卻謊稱只是流鼻血。

小男孩聽信保母說法，來到樓下客廳，幾分鐘後就看見保母下樓、直接走進廚房，此時卻離奇傳來嬰兒哭聲。他好奇跟了過去，看見餐桌上放著一綑衣服，但竟露出「2隻腿和小腳掌」，並且更清晰地聽見「像嬰兒一樣的嗚嗚哭聲」，少女卻仍堅稱那只是玩偶。

小男孩知道對方在說謊，於是暫時離開，上網搜尋資料，確認15歲少女已經可能懷孕後，感到非常擔心。此時，他突然聽見有人打開後門的聲音，再次回到廚房，發現那一捆「衣服」已經不見。

少女下班後，被前來接送的母親發現渾身是血，被強迫送醫。她向醫護人員坦承性生活活躍，但堅決否認懷孕。

現年18歲的少女日前出庭時表示，男嬰當時「沒有發出任何聲音，一動也不動」，所以她以為孩子已經死了，但不清楚自己當時是否用塑膠袋摀住嬰兒臉部。

儘管如此，調查人員威利斯（Gareth Willis）卻指出，少女在案發當天搜尋很多可疑資訊，包括「為何會劇烈胃痛」、「為何黏稠血液從陰道流出」、「如何切斷臍帶」等等。他認為已有足夠證據起訴，但檢方在審查後撤回此案。據悉，相關調查仍在進行中。

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