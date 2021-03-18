阿富汗墜機又爆車　拜登反悔撤軍的「嚴重後果」乍現

▲▼川普於2020年和塔利班反叛份子達成和平協議，約定在5月1日時撤離全部駐阿國美軍。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國總統拜登17日表示，如期達成與民兵組織「塔利班」（Taliban）於5月1日撤軍的約定將「非常吃力」。不到一天時間，阿富汗接連傳出政府人員遭無名攻擊，包括17日晚間9死的直升機墜機案，和18日造成4死9傷的路邊汽車爆炸案。

據《路透社》報導，17日晚間一架軍方直升機在邁丹華達克省起飛時（Maidan Wardak）遭火箭擊中，機上人員和特種部隊全部罹難。空軍消息人士對此表示，直升機當時正執行運送物資任務，其中包括一名士兵屍體和多名傷兵。目前還未釐清發射火箭原因和責任歸屬，國防部也正持續調查。

另一起攻擊在18日早上，一輛租來運送政府員工的公共巴士在首都喀布爾（Kabul）被路邊炸彈襲擊，造成4死9傷，目前同樣尚未有人出面負責。

阿富汗政府將嫌疑指向塔利班反叛軍，並指認他們近期持續對政府人員、社會要員和記者發動攻擊，但塔利班方也已出面否認相關責任。



拜登於17日電視訪問中表示，對於川普與塔利班反叛軍達成和平協議只剩6周，要於5月1日前全數將美軍撤離阿富汗境內是「有困難的」，「不是不可能達成，但會很吃力，我也還在評估應該何時離開」。

根據拜登政府表示，川普和塔利班於2020年2月所達成的和平協議並不穩固。同時，川普早前拒絕如序交任總統，造成許多時間上的延遲，「阿富汗撤軍一事也受影響，我們正在努力解決」。對此，塔利班反叛軍迅速回應表示，如美軍無法在期限內達成約定，將要承擔「嚴重後果」。

▼阿富汗首都喀不爾一輛載有政府人員之公共汽車遭炸彈擊中。（圖／路透）