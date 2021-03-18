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英相將接種AZ疫苗　西班牙現血栓不治案例徹查中

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）下令第三度封城。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

文／中央社倫敦17日綜合外電報導

歐洲數國因為安全疑慮停打AZ疫苗，西班牙將調查接種後出現血栓不治的個案。英國首相強生今天則表示，他不久後將注射阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的疫苗。

法新社報導，強生（Boris Johnson）在國會接受質詢時，被問到為什麼數國停用AZ疫苗時，並沒有正面回應，但他告訴國會議員：「我終於接獲通知，我必須接種疫苗，很快就要打了，我很開心收到消息。我打的肯定會是AZ疫苗。」

56歲的強生是接獲通知將注射疫苗的下一波民眾。英國政府希望能在7月底前讓所有成人接種。

● 3月29日後一個月內 英國疫苗供應量縮減

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，接種時程依舊符合計畫，但國民保健署（National Health Service）致函行政官員警告，從3月29日到之後的一個月內，疫苗供應量將「顯著縮限」。

韓考克在記者會上說：「疫苗供應總是狀況不斷，我們會定期向國民保健署寄出技術文件，解釋未來數週的供應波動。」他又說寄出這些信件是「標準」做法。

英國去年12月展開大規模接種計畫，現在已有2500 多萬人注射第一劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，其中有1100萬劑使用的是AZ疫苗。

▲▼新冠疫苗,AstraZeneca。（圖／路透）

▲各國陸續開打新冠疫苗。圖為AZ疫苗。（圖／路透，下同）

這封信件提到，在這4週內，英國將聚焦在確保讓最脆弱族群內的所有人注射第一劑，並讓打完第一劑疫苗者及時注射第2劑。

英國也在疫苗接種計畫中使用美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗，但接種者通常無法選擇疫苗。

強生投書「泰晤士報」（The Times）寫道，AZ疫苗「很安全且非常有效」。韓考克與英國副首席醫療官范—塔姆（Jonathan Van-Tam）也在記者會上為AZ疫苗背書。

由於AZ疫苗在歐洲開打後傳出血栓與腦出血案例，在等待歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）審查結果出爐時，法國、西班牙與德國等歐洲國家停打。

● 3人打AZ疫苗形成血栓釀1死 西班牙徹底調查

西班牙政府兩天前宣布，為了以防萬一，將停用AZ 疫苗至少14天。然而，衛生官員今天表示，有3人在接種AZ疫苗後出現血栓，其中1人不治，西班牙醫藥暨健康產品局（AEMPS）已展開調查。

這3起個案是發生在15日晚間到16日凌晨。西班牙媒體報導，不治的接種者是1名43歲的老師，是死於腦出血，之前沒有健康問題。

西班牙醫藥暨健康產品局發表聲明說，這3起個案可能與「血栓出現在身體較不常見部位」有關，但沒有做出確切結論。

▲▼新冠疫苗,AstraZeneca。（圖／路透）

● 法國疫情升溫 巴黎擬再祭封鎖措施

儘管法國停打AZ疫苗，當局目前仍試圖加快疫苗接種行動。根據官方數據，已有550多萬人至少施打一劑，有近240萬人打完兩劑。

法國公共衛生部今天表示，過去24小時，法國新增3萬8501起確診病例，比前一天的2萬9975例高，創下自去年11月以來最高紀錄；不治病例新增246例，累計9萬1427人病故。

法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）昨天表示，巴黎地區可能將祭出新的防疫限制，像是已在尼斯（Nice）與加萊（Calais）地區實施的週末封鎖措施。

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