　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／日正式宣布首都圈21日「解除緊急狀態」　宮城縣擬自行實施

▲▼日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本首相菅義偉17日晚間透露，東京首都圈1都3縣（東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣）實施2個半月的緊急事態宣言，將於21日到期後全面解除，對策本部今（18）日也在台灣時間16時58分左右正式宣布此政策。但是，宮城縣知事村井嘉浩卻表示，該縣感染人數急遽增加，17日通報107例，創下新高，因此計畫自行發布緊急狀態。


NHK報導，村井嘉浩表示，宮城縣全縣緊急狀態將持續至4月11日，雖然不會限制餐廳營業時間，但將在仙台市市區密集展開PCR檢測，並要求賞櫻民眾避免舉行大型集會。他指出，如果感染繼續蔓延，醫療體系可能陷入緊繃狀態，預計台灣時間18時30分與仙台市市長共同召開記者會，正式宣布此消息。

儘管菅義偉先前已宣布解除首都圈緊急事態，但一都三縣知事仍舊進行了線上協商，為了防止感染擴大，還是希望民眾與商家在月底前能遵守相關防疫措施；例如22日至31日期間請勿無故外出，餐飲業的營業時間則是從晚間8時放寬至9時，至於大型活動的上線人數則訂在5000人內，最晚也必須在晚間9時前結束。

日本1月8日起對首都圈發布緊急事態，最初預定2月7日解除，但因病例增幅不見好轉，二度延長至本月21日。據報導，政府內部多數認為，三度延長將令民眾彈性疲乏，反而使病毒有機可乘，認為應如期解除。但各地出現零星變種病毒案例，16日更傳出首起因變種病毒喪命的案例，為疫情再添變數。

聽Podcast掌握國際局勢

一鍋搞定多道料理！日式蒸煮陶瓷料理鍋特價999元

ET快訊
輔大鮭魚正妹今「挑戰200盤」　曝下次改名時機
知名建設集團爆家族內鬨　董座涉嫌掏空6.5億
不當「鮭魚」了！北市51人瘋改名　他8小時後改回來
最後一波晚餐！新北5hrs暴增至74人改名　擠爆壽司郎
快訊／台中驚傳砍人！　35歲男當街遭砍斷手掌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他海邊拍攝衝浪…竟捕捉到「大海怪」現身瞬間！　專家認證超嗨

南韓再爆AZ疫苗「血栓」案例！20多歲男頭痛+發冷...腦部驗出血栓

美國務卿拜會文在寅！讚嘆防疫指揮「優現」表現　感謝南韓伸援手

核彈頭數激增40%　英國為何突然擴充核武庫？

少女打工當保母！顧孩到一半「自己也生了」　包起來秒丟垃圾桶

傘兵掛「2000m高空」…直升機時速200km狂飛！網驚：只有零下20度

外星人留謎樣「長條雪茄」星體？　新研究揭開斥候星真面目

快訊／日正式宣布首都圈21日「解除緊急狀態」　宮城縣擬自行實施

「奧林PIG」創意總監道歉請辭　廣告頑童名聲掃地

拜登才說「付出代價」　俄羅斯急召回駐美大使　

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

外送100元「燙青菜」倒出僅1小坨 消費者傻眼...闆娘喊：菜會縮水！

《上流》珍妮狠甩河恩星巴掌太解氣！　千書真又動情前夫..朱丹泰出奧步衝康她

比熊犬偷溜出門「小貨車惡意輾過」　吐血身亡...飼主怒報警：跟狗道歉！

林依晨停工3年拚做人：該試的都試了...　遠距婚姻不難！「有足夠默契.同理心的話」

主人曬「180cm汪星人」暖互動　重量級撒嬌網萌暈：好大一隻！

他海邊拍攝衝浪…竟捕捉到「大海怪」現身瞬間！　專家認證超嗨

南韓再爆AZ疫苗「血栓」案例！20多歲男頭痛+發冷...腦部驗出血栓

美國務卿拜會文在寅！讚嘆防疫指揮「優現」表現　感謝南韓伸援手

核彈頭數激增40%　英國為何突然擴充核武庫？

少女打工當保母！顧孩到一半「自己也生了」　包起來秒丟垃圾桶

傘兵掛「2000m高空」…直升機時速200km狂飛！網驚：只有零下20度

外星人留謎樣「長條雪茄」星體？　新研究揭開斥候星真面目

快訊／日正式宣布首都圈21日「解除緊急狀態」　宮城縣擬自行實施

「奧林PIG」創意總監道歉請辭　廣告頑童名聲掃地

拜登才說「付出代價」　俄羅斯急召回駐美大使　

陳玉珍通過設疫苗專案小組監督採購　綠委反對引雙方爭議

別再管鮭魚了！高雄將辦美食嘉年華　國民美食「鹹酥雞」打頭陣

學渣變學霸！鼓山高中唐知謙設計孵蛋器　高師大教授驚呆錄取

他海邊拍攝衝浪…竟捕捉到「大海怪」現身瞬間！　專家認證超嗨

1分鐘狂吸50升髒空氣！南北空汙警戒「3大地雷時段」千萬別亂跑

跟著台股「走大運」　前10強台股基金有4檔績效破100%

新竹透天別墅突起無名火！屋主「求生欲破表…」　2F跳窗逃生

百坪樂高旗艦店首進台中！　首在台亮相「LOGO托特包」一定要收集

「屋齡超過30年」就不買！　過來人曝關鍵：住55年也好好的

陸推「農林22條」吸台農　邱太三：不了解台灣農業「才不斷加碼」

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

「橫濱大谷翔平」被爆租車約會　拒付5萬維修費

她最渴望自由！字跡解析梅根、凱特、黛妃個性

甜美主播遇地震「秒變臉」網看呆

冷血兒一掌甩臉　活活打死母親

即／日正式宣布首都圈解除緊急狀態

智慧手錶意外成她揭發男友劈腿鐵證

美股受Fed預測激勵收漲　道瓊標普再創新高

機車槍手「血洗市集」！開槍掃射58死

正妹狂炫「13公分」　笑：下面更長

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

人妻偷情被抓包　竟淋油燒死8歲幼子

梅根爆婚禮前秘婚！英牧師傻眼

美國國家衛生院：「AZ疫苗」不太可能引發血栓

參院全票通過　台移民之女戴琪出任美國貿易代表

更多熱門

相關新聞

渡邊扮「奧林PIG」提案總監道歉請辭

渡邊扮「奧林PIG」提案總監道歉請辭

佐佐木宏18日凌晨透過東奧主辦單位回應「渡邊直美扮成豬」提案內幕，表示「真心地向渡邊和所有因此感到不舒服的人道歉，我打從心底感到慚愧。」他表示，17日已和東奧主席橋本聖子致歉並表明辭職意象。

台男走私600kg毒品遭逮　日判無期徒刑

台男走私600kg毒品遭逮　日判無期徒刑

3歲萌娃餓死　生母協助裝箱棄屍：會收乾淨

3歲萌娃餓死　生母協助裝箱棄屍：會收乾淨

英相將打AZ疫苗　西班牙徹查血栓死亡案

英相將打AZ疫苗　西班牙徹查血栓死亡案

怒批中國「違背承諾」！美國務卿揪抗中

怒批中國「違背承諾」！美國務卿揪抗中

關鍵字：

日韓要聞菅義偉新冠肺炎世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

震撼！金曲歌后確診帕金森氏症「左腦中度萎縮」

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

小嫻刮傷金剛車子起爭執！

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

更多

最夯影音

更多
波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」
遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面