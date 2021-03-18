快訊／日正式宣布首都圈21日「解除緊急狀態」　宮城縣擬自行實施

▲日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本首相菅義偉17日晚間透露，東京首都圈1都3縣（東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣）實施2個半月的緊急事態宣言，將於21日到期後全面解除，對策本部今（18）日也在台灣時間16時58分左右正式宣布此政策。但是，宮城縣知事村井嘉浩卻表示，該縣感染人數急遽增加，17日通報107例，創下新高，因此計畫自行發布緊急狀態。



NHK報導，村井嘉浩表示，宮城縣全縣緊急狀態將持續至4月11日，雖然不會限制餐廳營業時間，但將在仙台市市區密集展開PCR檢測，並要求賞櫻民眾避免舉行大型集會。他指出，如果感染繼續蔓延，醫療體系可能陷入緊繃狀態，預計台灣時間18時30分與仙台市市長共同召開記者會，正式宣布此消息。

儘管菅義偉先前已宣布解除首都圈緊急事態，但一都三縣知事仍舊進行了線上協商，為了防止感染擴大，還是希望民眾與商家在月底前能遵守相關防疫措施；例如22日至31日期間請勿無故外出，餐飲業的營業時間則是從晚間8時放寬至9時，至於大型活動的上線人數則訂在5000人內，最晚也必須在晚間9時前結束。

日本1月8日起對首都圈發布緊急事態，最初預定2月7日解除，但因病例增幅不見好轉，二度延長至本月21日。據報導，政府內部多數認為，三度延長將令民眾彈性疲乏，反而使病毒有機可乘，認為應如期解除。但各地出現零星變種病毒案例，16日更傳出首起因變種病毒喪命的案例，為疫情再添變數。

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