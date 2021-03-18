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外星人留謎樣「長條雪茄」星體？　新研究揭開斥候星真面目

▲▼Oumuamua,斥候星,冥王星,矮行星碎片。（圖／翻攝自NASA官網）

▲科學家得出Oumuamua很可能是其他星系中，類似太陽系內冥王星地位的矮行星碎片。（圖／翻攝自NASA官網）

記者陳怡靜／綜合報導

天文學家們在2017年發現來自其他星系的星體「斥候星」（Oumuamua）後，這顆長形雪茄狀的星體真面目就備受議論，最新研究指出，這顆星體很可能是在其他星系中，類似太陽系內冥王星地位的矮行星碎片。此研究一出，打破過去科學家們的推測，認為是其他恆星周圍彈射出來的星際彗星，以及外星人留下的太空垃圾說。

據《CNN》報導，16日發表於《美國地球物理聯合會地球物理研究雜誌：行星》的研究中，美國亞利桑那州大地球與太空探索學院的天體物理學家德希（Steven Desch）與傑克遜（Alan Jackson），對Oumuamua做深入觀察和研究後得出了結論。

研究人員認為，Oumuamua原先是一顆在別的星系中運行的類冥王星，大約在5億年前某次撞擊後，噴發出一個巨大碎片，甚至脫離出原本的星系，加上冷凍氮氣造就它的特殊形狀，隨著氮氣冰層的外層蒸發，Oumuamua的形狀變得越來越扁平，就像一塊肥皂的外層不斷被抹掉一樣。

▲▼Oumuamua,斥候星,冥王星,矮行星碎片。（圖／翻攝自推特／@ProfAbelMendez）

▲過去天文學家們曾推論Oumuamua是顆彗星，也有人認為是顆星際小行星。（圖／翻攝自推特／@ProfAbelMendez）

最初，天文學家們以為Oumuamua是一顆彗星，卻不見它有彗星尾巴，加上其他徵兆出現，於是又有另一派人認為它是顆星際小行星。不僅如此，哈佛大學天文系系主任任勒布（Avi Loeb）則有獨特的見解，認為Oumuamua只不過是外星人所留下的太空垃圾。

德希表示，研究上沒有證據能證明Oumuamua是外星人的技術，雖然人們看到太陽系外的物體，總會第一時間連想到和外星人相關。他也說，「到目前為止，我們還沒有辦法知道其他太陽系中是否有像冥王星一樣的行星，但我們已經看到一大塊從地球旁邊經過。」

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