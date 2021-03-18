「奧林PIG」創意總監道歉請辭　廣告頑童名聲掃地

▲東奧開閉幕式創意總監佐佐木宏。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

佐佐木宏18日凌晨透過東奧主辦單位回應「渡邊直美扮成豬」提案內幕，表示「真心地向渡邊和所有因此感到不舒服的人道歉，我打從心底感到慚愧。」他表示，17日已和東奧主席橋本聖子致歉並表明辭職意向。

東奧委員會內部近期接連傳出醜聞，形象大受打擊，昨日晚間也緊急與國際奧委會召開會議，討論後續調查及相應措施，也將在今天舉行記者會，公開做出回應。

據日媒《週刊文春》報導，佐佐木宏早前於東奧開幕式LINE群組中提案，讓知名日本女星渡邊直美扮成豬「（豬表情圖案）=渡邊直美，變身要怎麼表現出可愛呢？」，並玩笑取名「奧林PIG」，當下就遭許多群組女成員批評反對，提案也取消。不料群組截圖被流出，東奧醜聞風波繼前主席森喜郎歧視女性發言後，再度掀起風波。

佐佐木宏今年66歲，為著名廣告導演，號稱「廣告界創意玩童」，曾為電信公司Softbank打造「白戶家」系列廣告而爆紅，也曾為多家知名日本企業發想並拍攝廣告，於全球都有極高知名度。

▼渡邊美是台日混血出身，身材破百公斤，穿搭多彩明亮引時尚潮流，至今突破938萬人追蹤。（圖／翻攝自IG／渡邊直美）