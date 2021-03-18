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《每日郵報》爆料：梅根正考慮2024年參選美國總統！

▲▼英女王在聲明中表示，哈利、梅根、亞契是王室摯愛的成員。（圖／路透社）

梅根會成為美國史上首位女總統？(圖／路透社)

國際中心／綜合報導

英國《每日郵報》報導，從英國王室出走的哈利王子妻子梅根，正考慮在2024年參選美國總統！

《每日郵報》引述一名不願透露姓名的英國工黨官員的話透露，梅根正考慮利用她在接受美國脫口秀女王歐普拉專訪後引起的輿論憤怒情緒，開啟她的政治生涯，而這可能讓她的政治前途「一路通往白宮」。

該名消息人士說，梅根正在跟美國資深民主黨人士取得聯繫，準備發起參選活動。他同時表示，梅根考慮在2024年投入大選。屆時美國現任總統拜登將滿82歲，是否競選連任、或健康狀況是否允許他競選連任仍是未知數。

報導又說，去年梅根的一位朋友向美國《浮華世界》(Vanity Fair)雜誌爆料，她跟哈利王子結婚後沒有放棄美國籍，原因之一即是可以保留進入華府政界的選擇。

《每日郵報》甚至有煞有介事的預測說：如果梅根能入主白宮，她將成為美國史上首位女總統、更是繼歐巴馬之後第二位入主白宮的非白人總統。

哈利夫婦近來不斷登上外媒頭條。接受美國脫口秀女王歐普拉的專訪在美國當地時間7日晚首播。完整的訪談內容十分勁爆：哈利夫婦在訪訪中講述了脫離王室生活的心路歷程。

梅根更自爆在王室生活非常壓抑，「一度想到自殺」，並指責王室撒謊，還稱自己及兒子因膚色飽受王室種族歧視。美聯社稱，這是自1995年黛安娜王妃接受電視訪談以來「最轟動」的有關英國王室訪談節目。《每日郵報》報導請看這裡

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