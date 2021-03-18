全家都叫「鮭魚」！歐洲大姓還有家族徽章　神聖象徵意義曝光

▲來自愛爾蘭（左）、蘇格蘭格拉斯哥（右）的徽章出現鮭魚圖樣。（圖／翻攝andrewgough.co.uk）

記者吳美依／綜合報導

連鎖壽司店「壽司郎」推出優惠活動，引爆「鮭魚之亂」，截至17日，全台約有135人改名「鮭魚」。但在歐洲，「鮭魚」卻是歷史悠久的常見姓氏，衍生出相關符號與家族徽章，在許多文化裡也代表智慧來源，有著神聖意涵。

根據網站「愛爾蘭姓氏」（Irish Surnames）資料，姓氏Salmon（鮭魚）擁有古老根源，之後陸續衍生出許多拼法不同的姓氏，例如Sammen、Samon、Sammon、Salmen等等。這個字在愛爾蘭文中寫作Ó bradáin，其中bradáin就是來自bradán（鮭魚）一字。

據悉，此氏族來自康諾特省（Connaught Province）和克萊爾郡（County Clare），之後在愛爾蘭各地開枝散葉，1659年甚至成為基爾代爾郡（Kildare）最大宗姓氏之一。愛爾蘭數學家兼神學家、都柏林大學教務長薩爾蒙（George Salmon）也是此姓氏的知名後代。

英國作家高夫（Andrew Gough）長期研究歷史神話，他在部落格上引述考古與歷史資料指出，鮭魚能夠穿梭於海水與淡水之間，還有「逆流返鄉」的習性，自古受到世界各地許多族群崇敬，也成為智慧與知識來源的象徵，地位十分神聖。

粉絲專頁「荷蘭台灣專業青年」引述荷蘭2007年數據指出，該國當時大約1661人的姓氏為Van Der Zalm，其中Zalm在荷蘭文中就是鮭魚的意思。他們大多居住在沿海地區，部分家族的家徽上也出現鮭魚圖樣。

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