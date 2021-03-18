美SPA槍擊8死…意外揭「亞洲按摩店」黑幕！白人槍手認想戒性成癮

▲遭到槍擊的「黃金按摩水療館」（Gold Massage Spa）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國喬治亞州16日爆發連續槍擊案，有3家按摩水療館遭到攻擊，造成共8人喪命，且其中6人士亞裔女性。儘管槍手堅稱作案動機並非針對種族，而是想戒掉性成癮，所謂「亞洲按摩店」的黑幕也隨之曝光，種族、厭女加上暴力，讓美國亞裔族群仍因此感到恐慌。

21歲白人男子朗恩（Robert Aaron Long）16日在喬治亞洲亞特蘭大的3家按摩水療館，持槍殺害8人，其中包含6名亞裔女性。近期針對亞裔族群的仇恨犯罪增加，造成亞裔族群恐慌，儘管朗恩聲稱，他是戒斷自己的性成癮，而SPA按摩就是種誘惑，因此想要替自己和其他性成癮患者消除這些水療館。

▲槍擊案兇嫌朗恩（Robert Aaron Long）。（圖／路透）



亞特蘭大市長凱莎（Keisha Lance Bottoms）16日在記者會中表示，遭到槍擊的「楊記亞洲按摩館」（Young's Asian Massage）、「黃金按摩水療館」（Gold Massage Spa）和「香氛水療館」（Aroma Therapy spa）都是合法經營。不過《USA TODAY》卻指出，這三間水療館都被列在知名的「非法按摩服務」評分網站Rubmaps上，且評論也都有不斷更新，黃金按摩水療館最新一筆評論停留在9日。

▲民眾在「楊記亞洲按摩館」（Young's Asian Massage）外獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）



專替人口販運倖存者提供幫助的非營利組織Restore NYC執行長伊莉莎白（Elizabeth Kim）表示，「Rubmaps的評論加上24小時提供服務的廣告，這就是一個危險信號。」她表示，這些按摩店不能隨意進入，而是必須由熟客帶路，這是為了避免執法人員的搜查。

根據《世界日報》報導，按摩店替不熟悉英文的新移民提供了工作出口，除了正規按摩的五五拆帳之外，若是需要額外服務，都是可以由按摩小姐收下全額，依照服務內容的不同，費用從50美元（約台幣1428元）至200美元（約台幣5713元）不等，能夠讓這些新移民快速賺到大筆金錢。

▲按摩館是許多低層新移民的工作去處。（圖／路透）



伊莉莎白表示，她的組織在過去12年已經替1000多名在非法按摩店工作，並遭到剝削的亞裔女性提供幫助。儘管喬治亞州官方宣稱，這是一起針對性別而非種族的攻擊事件，伊莉莎白則反駁，「種族主義、厭女和暴力是緊密聯繫在一起的，不能認為是單一因素。」

警方指出，朗恩是從透過合法商店購買了槍枝，因此商店沒有違反任何法律，目前正在與當局合作；朗恩一共被指控犯有八項謀殺罪和一項嚴重傷害罪，不得保釋，預計在18日提審。

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