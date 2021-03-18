網路約砲...台北男「找人到家裡激戰」完事秒掏手機拍裸體！下場曝

▲阿傑偷拍阿義裸體，被依法判5月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名男子「阿傑」（化名）在網路上認識另名男子「阿義」（化名），兩人進而發生性關係，但他卻偷偷拍下對方裸體的照片，誇張的行徑被阿義得知後，氣得報警處理。對此，台北地院審理後，依法判其5月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿傑在網路上的交友軟體認識阿義後，兩人進而相約到阿傑的住處，合意發生性關係，但過程中、事後阿義都沒有同意對方拍攝、錄影，但阿傑卻在未得到對方同意之下，無故以手機拍攝阿義裸體之照片以及身體隱私部位之照片，整起事件直到阿義的朋友偶然得知此照片的存在後，將此事轉告給他，才讓全案曝光。

阿義得知自己被偷拍後，立馬向警局報案並提告，而法官勘驗阿傑供述、阿義之指訴，還有照片佐證，認為其犯嫌已勘認定，而法官認為阿傑未經阿義之同意，無故竊錄其身體隱私部位，此舉已經嚴重侵害他人隱私，所為實不可取，且雖然阿傑有和解意願，但始終未能與對方達成和解，並一直未取得對方諒解。

法官審酌，阿傑無前科紀錄，素行良好，以及其自述勉強維持之家庭經濟狀況，考量其竊錄之身體部位、犯罪動機、目的、智識程度、手段等一切情狀之後，依法給予判刑並諭知易科罰金標準。對此，台北地院審理後，依犯竊錄身體隱私部位罪，判處阿傑有期徒刑5月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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