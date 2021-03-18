　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

看喜劇大笑就會失憶！21歲女每天發作35次　靠情人寫日記甜蜜喚回

看喜劇大笑就會失憶！21歲女每天發作35次　靠情人寫日記甜蜜喚回。（圖／翻攝自TikTok／meg.jacks）

▲女子被病症嚴重影響生活。（圖／翻攝自TikTok／meg.jacks

記者李振慧／綜合報導

英國21歲女子傑克遜(Megan Jackson)罹患怪病，只要情緒過於高亢或是有壓力就會失憶，導致她再也不敢看以前最愛的喜劇，因為大笑也有可能會觸發病症，而她的伴侶為了幫她找回記憶，每天都會幫她寫日記或是拍攝影像，浪漫的做法宛如電影《我的失憶女友》(50 First Dates)。

時常在TikTok上拍攝影片的傑克遜表示，她17歲時被診斷出罹患功能性神經症狀障礙症(Functional neurological disorder)，情緒只要一激動就會造成癲癇與失憶，一天甚至會發病高達35次，讓她的日常生活受到嚴重影響，不但不能看喜劇，就連自己曾經樂透中獎都不記得。

傑克森的22歲女友索金(Tara Sorkin)為了幫她找回記憶，只能每天寫日記，並播放她喜歡的歌與照片，她感動表示，「大家都說我們的故事像那部電影，她真的對我很好，但我有時候突然一個轉身就失憶，別人說她是我女友時，我甚至忘記自己是同志」。

傑克森在GoFundMe上發動募款活動，希望能有好心人幫助她籌措醫療費用，因為她覺得自己的病症似乎變得愈來愈嚴重，「這真的很令人沮喪，我幾乎每天都會發作，有時候我不記得女友是誰，也會忘了家人，感覺記憶力愈來愈差」，且癲癇發作醒來，有時候雙腿沒有任何感覺，「我可能會受困個幾天，常常得把自己摔下床才能去上廁所，這真是太可悲了，我才21歲而已」。

@meg.jacks

Trigger warning : seizure. Another tough night for Meg, she’ll keep fighting. Tara x #fnd #fndawareness #LiftYourDream #seizures #seizureawareness

when the party's over - Billie Eilish

►聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
再破紀錄！22歲男挑戰50字　趁機告白：帶妳一起吃鮭魚
快訊／蛋塔、衛生紙標錯價　蝦皮回應了
立委曝遊覽車「最危險的位置」在這！林佳龍坦言：盡量不坐那
房地合一稅2.0溯及既往　2016年起取得案件將適用
「吳家可鮭」一次帶5正妹！　爽吃壽司郎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大街上出現凶猛黑熊！戰鬥男嚇壞一路被追　公車司機意外幫忙攔截

床上吃零食！女半夜突然被痛醒　「耳內有沙沙聲」蟑螂跑進耳朵裡

28歲媽和閨蜜做頭髮！ 零下4度回家發現5個月兒已經凍死

變態男和魚「嘴對嘴」灌威士忌　咖啡色內臟狂流...網：魚還活著

女高中生期末考突然生子！　同學廁所目睹男嬰「裙子沾滿了血」

釣魚遇到大白鯊！　8漁夫黑夜中「大戰40分鐘」成功把巨魚拉上岸

《每日郵報》爆料：梅根正考慮2024年參選美國總統！

80%新冠肺炎患者至少「半年免疫」　研究曝： 年長者例外

全家都叫「鮭魚」！歐洲大姓還有家族徽章　神聖象徵意義曝光

爽中1億樂透！她仍繼續在超市上夜班…只為了「1件事」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

外送100元「燙青菜」倒出僅1小坨 消費者傻眼...闆娘喊：菜會縮水！

比熊犬偷溜出門「小貨車惡意輾過」　吐血身亡...飼主怒報警：跟狗道歉！

《上流》珍妮狠甩河恩星巴掌太解氣！　千書真又動情前夫..朱丹泰出奧步衝康她

林依晨停工3年拚做人：該試的都試了...　遠距婚姻不難！「有足夠默契.同理心的話」

為吃免費壽司掀集體改名熱潮！內政部：記住次數免成終身「鮭魚」

《每日郵報》爆料：梅根正考慮2024年參選美國總統！

80%新冠肺炎患者至少「半年免疫」　研究曝： 年長者例外

全家都叫「鮭魚」！歐洲大姓還有家族徽章　神聖象徵意義曝光

爽中1億樂透！她仍繼續在超市上夜班…只為了「1件事」

看喜劇大笑就會失憶！21歲女每天發作35次　靠情人寫日記甜蜜喚回

美韓完成《SMA協定》草簽！南韓負擔軍費調漲13.9%...2個月後生效

麥當勞漢堡薯條「一放17年」！開箱驚見不壞之身　50秒影片瘋傳

大街上出現凶猛黑熊！戰鬥男嚇壞一路被追　公車司機意外幫忙攔截

男子「賀錦麗官邸」外徘徊　車內竟藏半自動步槍！還有百發子彈

二手市集挖到寶！他轉賣「青花瓷碗」2040萬天價成交　狂翻2.9萬倍

嬌小女孩必學！「最美臉蛋」NANA超纖長美腿藏滿小心機

快訊／暴增8例境外移入！自阿曼、埃及、菲律賓、越南入境

《每日郵報》爆料：梅根正考慮2024年參選美國總統！

三倍券換現金3／31日截止！　財政部提醒：錯過真的「鮭去來兮」

快訊／北市女國中生情緒激動疑「想輕生」！校方急報案

基隆警改名「超粗大深海鮭魚王」 徐國勇：自己承擔後果

帛琉確診「防疫保單」難理賠！　保險達人：恐有爭議

再破全台紀錄！新北22歲男挑戰戶政系統極限50字　趁機告白：想帶妳吃鮭魚

小禎被盜照賣產品…粉絲受騙上當！　傻眼：認證藍勾勾很難嗎

全台瘋改名當鮭魚！學者：靠2點「無心插柳」換千萬廣告效益

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

國際熱門新聞

「橫濱大谷翔平」被爆租車約會　拒付5萬維修費

甜美主播遇地震「秒變臉」網看呆

她最渴望自由！字跡解析梅根、凱特、黛妃個性

冷血兒一掌甩臉　活活打死母親

智慧手錶意外成她揭發男友劈腿鐵證

美股受Fed預測激勵收漲　道瓊標普再創新高

機車槍手「血洗市集」！開槍掃射58死

正妹狂炫「13公分」　笑：下面更長

人妻偷情被抓包　竟淋油燒死8歲幼子

參院全票通過　台移民之女戴琪出任美國貿易代表

美國國家衛生院：「AZ疫苗」不太可能引發血栓

梅根爆婚禮前秘婚！英牧師傻眼

Fed上調美今年經濟成長預估　預期2023年前不升息

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

更多熱門

相關新聞

Mini將成BMW集團首位電動車品牌

Mini將成BMW集團首位電動車品牌

隨著不少國家已公布禁售燃油車時程，許多車廠也確定朝電動化邁進，Mini近日也對外宣布，將在2025年推出最後一款內燃機產品，並在2030年初成為純電動車品牌。

智慧手錶意外成她揭發男友劈腿鐵證

智慧手錶意外成她揭發男友劈腿鐵證

男用魚嘴喝威士忌　咖啡色內臟狂流

男用魚嘴喝威士忌　咖啡色內臟狂流

英Uber司機享「最低工資與有薪假福利」

英Uber司機享「最低工資與有薪假福利」

世足最辣女球迷嗨迎解禁：我要男人

世足最辣女球迷嗨迎解禁：我要男人

關鍵字：

失憶大笑Megan JacksonTikTokTara Sorkin英國

讀者迴響

熱門新聞

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

震撼！金曲歌后確診帕金森氏症「左腦中度萎縮」

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

今來9隻鮭魚！壽司郎店員崩潰對話

更多

最夯影音

更多
波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」
遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面