看喜劇大笑就會失憶！21歲女每天發作35次　靠情人寫日記甜蜜喚回

▲女子被病症嚴重影響生活。（圖／翻攝自TikTok／meg.jacks）

記者李振慧／綜合報導

英國21歲女子傑克遜(Megan Jackson)罹患怪病，只要情緒過於高亢或是有壓力就會失憶，導致她再也不敢看以前最愛的喜劇，因為大笑也有可能會觸發病症，而她的伴侶為了幫她找回記憶，每天都會幫她寫日記或是拍攝影像，浪漫的做法宛如電影《我的失憶女友》(50 First Dates)。

時常在TikTok上拍攝影片的傑克遜表示，她17歲時被診斷出罹患功能性神經症狀障礙症(Functional neurological disorder)，情緒只要一激動就會造成癲癇與失憶，一天甚至會發病高達35次，讓她的日常生活受到嚴重影響，不但不能看喜劇，就連自己曾經樂透中獎都不記得。

傑克森的22歲女友索金(Tara Sorkin)為了幫她找回記憶，只能每天寫日記，並播放她喜歡的歌與照片，她感動表示，「大家都說我們的故事像那部電影，她真的對我很好，但我有時候突然一個轉身就失憶，別人說她是我女友時，我甚至忘記自己是同志」。

傑克森在GoFundMe上發動募款活動，希望能有好心人幫助她籌措醫療費用，因為她覺得自己的病症似乎變得愈來愈嚴重，「這真的很令人沮喪，我幾乎每天都會發作，有時候我不記得女友是誰，也會忘了家人，感覺記憶力愈來愈差」，且癲癇發作醒來，有時候雙腿沒有任何感覺，「我可能會受困個幾天，常常得把自己摔下床才能去上廁所，這真是太可悲了，我才21歲而已」。

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