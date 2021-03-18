美韓完成《SMA協定》草簽！南韓負擔軍費調漲13.9%...2個月後生效

▲美韓兩國於會談後完成軍費分攤協定草簽。圖為美國國務卿布林肯、南韓外交部長鄭義溶。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美韓雙邊「2+2」會談於今（18）日上午在南韓首爾外交部登場，會談結束後，在美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁、南韓外交部長鄭義溶、國防部長徐旭的見證下，談判長達1年多的《駐韓美軍防衛費分攤特別協定》（SMA）完成草簽程序，南韓負擔軍費與去年相比調漲13.9%，該份協議須經國會批准、總統裁決，預計2個月後正式簽署生效。

根據《韓聯社》報導，美韓兩國18日上午11時（南韓時間）於首爾市鐘路區南韓外交部17樓大廳完成協定草簽儀式，美國派出駐韓美軍代理大使拉普森（Rob Rapson）、南韓則派出韓美防衛費用分攤協商大使鄭恩甫（정은보）在協定上簽名，兩人完成共同簽名後，將協定書舉起並展示給台下媒體。

南韓外交部表示，「此次協定草簽，展現了兩國政府欲強化韓美同盟的強烈意志。」

據悉，拜登政府在今年1月20日上任後的46天以內，於3月7日完成與南韓的軍費分攤談判，南韓2021年度的防衛費用分攤與去年相比調漲13.9%，之後4年則依據每年南韓編列國防預算的增額來進行調漲。

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