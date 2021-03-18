降落傘纏在直升機　男困1980公尺高空搖晃...溫度只有零下20度！

▲村民發現跳傘士兵被困在直升機上。（圖／翻攝自Twitter／Rob Lee）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名士兵近日被拍到跳傘時，降落傘的繩子竟然和直升機纏在一起，導致他整個人懸掛在1980公尺的高空中，驚險畫面被當地民眾目睹並拍了下來，影片在網路上流傳，幸好士兵最後安全回到地面。

英國《每日郵報》報導，事件16日發生在赤塔市(Chita)附近的Kashtak村的軍用機場，一名士兵從Mi-8直升機跳傘時，有村民意外拍到，士兵的降落傘竟然纏在直升機的尾部，整個人懸在高空的危險景象。

村民斯特凡諾維奇(Maxim Stefanovich)表示，他當時聽到聲響，注意到一架直升機飛過機場上方，然而直升機下竟有一名跳傘者被掛在上面，「我立即打電話報警，希望他們能盡快和軍方聯繫，我很擔心那名士兵會凍傷，因為那天的溫度只有零下20度」。

那名士兵後來順利回到地面，並且沒有受傷，但是目前仍無法得知他為何會被掛在直升機下。影片在網路上獲得討論，許多網友驚呼，「好危險」、「直升機駕駛沒有發現嗎」、「能平安回到地面真是奇蹟」。

A parachutist in Chita got his parachute snagged on the tail of a Mi-8 helicopter after he jumped. The helicopter safely brought him to the ground. https://t.co/c5Oec9c1Hv pic.twitter.com/FLl5uuUw1M — Rob Lee (@RALee85) March 16, 2021

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