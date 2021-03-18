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大街上出現凶猛黑熊！戰鬥男嚇壞一路被追　公車司機意外幫忙攔截

大街上出現凶猛黑熊！戰鬥男嚇壞一路被追　公車司機意外幫忙攔截。（圖／翻攝自Twitter／Rob Lee）

▲男子慘遭黑熊一路追殺。（圖／翻攝自Twitter／Rob Lee

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名男子在路上竟然遭一頭凶猛野生黑熊一路狂追，誇張的景象在網路上被瘋傳。影片中可看到，穿著黑外套的男子拚了命的逃跑，黑熊卻緊緊追在身後，後來他趁機穿越馬路，黑熊也跟著跑到馬路上，結果被一輛路過的公車撞到。

這起誇張事件17日發生在下瓦爾托夫斯克市(Nizhnevartovsk)，有民眾表示，黑熊似乎是從一間私人動物園逃跑出來，徘徊在車水馬龍的大街上已經1個小時。從民眾拍攝的影片中可看到，許多人見到街上有熊嚇得趕緊遠離，而外套男發現黑熊靠近時，原本還想保持冷靜，然而黑熊對他做出攻擊動作，他只好趕緊逃跑。

黑熊跑到馬路上時被一輛公車撞到，幸好公車司機當時緊急剎車，使得黑熊沒有受到太大傷害。警方表示，這頭黑熊是母熊，不是野生動物而是私人飼養的寵物，被主人養在附近的一間旅館中，並在該旅館的籠子裡發現另外一頭熊，目前正在調查黑熊是如何逃脫跑到街上，以及主人的飼養行為是否合法。

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