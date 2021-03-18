潑猴集體入侵追逐　她打羽球慘遭鎖定！一頭撞牆墜樓慘死

▲猴群展開追逐戰，讓西里亞一行人驚慌逃跑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度南部泰倫加納邦一名21歲女子10日與友人們在露臺打羽毛球，但卻突然遇上一群潑猴，儘管2人試圖嚇跑猴群，但最終仍被追逐進逼，墜樓身亡。當地警方現已展開調查。

綜合每日星報等外媒報導，21歲的西里亞（G. Sirisha）並沒有住在家裡，而是與朋友們同住一間公寓，接受當地專業訓練。就在3月10日這天，她們相約打羽毛球，但期間卻遇上猴群，便決定出手把牠們趕跑。

沒想到，猴群卻因此準備朝西里亞一行人攻擊，展開追逐戰，而這樣的行為讓她們感到相當驚慌，決定逃跑。令人難過的是，西里亞也因此發生意外，先是撞上女兒牆，接著自屋頂墜落，全身多處受傷，當場死亡。

報導指出，猴子攻擊人類致死的案件儘管少見，但先前也發生過類似事件。2019年11月，猴群闖入一名婦女家中，當時她正在哺乳，猴子先是搶走她手中的孩子，接著把嬰兒咬死。

更多新聞

►野狗醫院閒逛…口中竟叼「女嬰屍」！民眾氣壞追趕 離譜影片曝光

►智慧手錶通知「凌晨消耗500卡」 她意外揭男友「床上運動」偷吃！

►比鮭魚更狂！父母竟替她取名「夏威夷草裙舞」 慘遭撤銷監護權

聽Podcast掌握國際局勢