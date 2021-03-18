麥當勞漢堡薯條「一放17年」！開箱驚見不壞之身　50秒影片瘋傳

▲懷特黑德拍了一段約50多秒的影片，分享17年前購買的麥當勞漢堡及薯條。（圖／翻攝自抖音／savswhitehead）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國媽媽懷特黑德（Savannah Whitehead）近日在抖音平台爆紅，原因正是她展示17年前所購買的麥當勞起司漢堡及薯條。儘管打開包裝後傳出陣陣臭味，但令人傻眼的是，漢堡的麵包、薯條都沒有發霉，夾在漢堡內的肉片則變得乾癟。更有網友提到，漢堡薯條外觀看起來和剛購買時一模一樣。

綜合太陽報等外媒報導，懷特黑德在2004年4月決定做一項實驗，就是把買來的麥當勞漢堡及薯條擺放多年，想看看之後會變成什麼樣子。如今時隔17年，她把塵封已久的包裝打開，和家人們一同見證。

依據抖音影片，在她把包裝袋拉開後，一旁的人立刻脫口「真的超臭」，孩子也拉起衣領摀住口鼻，可見薯條都沒有發霉，但起司漢堡明顯變硬，但肉眼看不出有發霉的狀況，起司早已變成花生醬的顏色，在用力掰開2片麵包後，夾在裡面的肉片變得乾癟。

這段影片現已吸引至少70多萬人觀看，引來大批網友熱議。有人提到，漢堡及薯條的外觀看起來幾乎一模一樣。

不過，依據美國麥當勞網站也對此做出說明，「在對的環境之下，我們的漢堡會像絕大多數其他食物一樣，是會腐爛的，但分解過程必須具備一定的條件，那就是水分」，若沒有足夠水分，細菌及黴菌就可能不會孳生，「你看到的漢堡極有可能處於脫水、乾燥的狀態，絕對和購買那天長得不一樣。」

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